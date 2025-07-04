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    12:00, 04 Июль 2025 | GMT +5

    ХАМАС передал посредникам положительный ответ на предложение о перемирии

    Палестинское движение ХАМАС передало посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня с Израилем. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    ХАМАС
    Фото: Anadolu

    По  информации израильского новостного портала Ynet, о решении движения будет объявлено в ближайшие часы.

    Ранее радикалы сообщили в своем Telegram-канале, что движение изучает предложения, поступившие ему от посредников на непрямых переговорах с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

    ХАМАС не сообщил, что именно содержат в себе обсуждаемые инициативы. При этом боевики настаивают, что потенциальное соглашение должно будет включать в себя «гарантии прекращения огня в Газе, вывод оттуда израильских войск и ввоз в анклав гуманитарной помощи».

    В среду близкое к радикалам агентство Maan проинформировало, что новое предложение по Газе предусматривает перемирие на 60 дней, освобождение 10 заложников, передачу израильской стороне тел 18 погибших заложников и отвод отрядов израильской армии за линию «Мораг» (расположена между городами Рафах и Хан-Юнис) на юге блокированного анклава.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может быть достигнуто в течение следующей недели.

    Теги:
    Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке ХАМАС Израиль
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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