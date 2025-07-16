Израиль нанес удары по войскам Сирии

Город Сувейда находится на юге страны, здесь компактно проживают представители друзского этнорелигиозного меньшинства.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны заявили, что операция ЦАХАЛ направлена на предотвращение насилия со стороны правительственных войск в отношении друзов, а также на обеспечение демилитаризации районов Сирии, расположенных рядом с израильской границей. Концентрацию в них сирийских сил Нетаньяху и Кац назвали угрозой безопасности еврейского государства.

Сирийское государственное информагентство SANA подтвердило факт израильских ударов.

По данным базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), подбит как минимум один танк сирийской правительственной армии. Сообщается также, что один военнослужащий сирийских войск МВД был ранен шрапнелью и госпитализирован.

Напомним, Трамп официально отменил американские санкции против Сирии.