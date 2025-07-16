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    22:23, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Израиль нанес удары по войскам Сирии

    ВВС Израиля нанесли в Сирии удары по боевой технике правительственных войск и путям их снабжения после того, как армия Сирии вошла в город Сувейда, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

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    Фото: Anadolu Ajansı

    Город Сувейда находится на юге страны, здесь компактно проживают представители друзского этнорелигиозного меньшинства.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны заявили, что операция ЦАХАЛ направлена на предотвращение насилия со стороны правительственных войск в отношении друзов, а также на обеспечение демилитаризации районов Сирии, расположенных рядом с израильской границей. Концентрацию в них сирийских сил Нетаньяху и Кац назвали угрозой безопасности еврейского государства.

    Сирийское государственное информагентство SANA подтвердило факт израильских ударов.

    По данным базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), подбит как минимум один танк сирийской правительственной армии. Сообщается также, что один военнослужащий сирийских войск МВД был ранен шрапнелью и госпитализирован.

    Напомним, Трамп официально отменил американские санкции против Сирии.

    Теги:
    Ближний Восток Сирия Мировые новости Израиль
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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