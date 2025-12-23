РУ
    США не собираются возвращать нефть и танкеры Венесуэле

    Захваченная в танкерах нефть у берегов Венесуэлы останется в США и возможно будет продана или использована как стратегический запас, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    США не собираются возвращать нефть и танкеры Венесуэле
    Фото: CBS News

    На вопросы журналистов о том, что США собираются делать с 1,9 млн баррелей нефтью, которая 10 декабря была конфискована США. Президент США отметил, что сохранит ее.

    — Может быть, мы продадим ее. Может быть, мы сохраним ее. Может быть, мы используем ее в стратегических запасах. Мы сохраним ее. Мы также сохраним корабли, — сообщил Дональд Трамп.

    На вопрос «Вы говорили с американскими нефтяными компаниями, на активы которых был наложен арест, о том, что будет означать для них смена Мадуро в Венесуэле? Как насчет того, чтобы вернуться и начать все заново?». Дональд Трамп подтвердил, что «говорил». Однако, детали не известны.

    Ранее сообщалось, что Береговая охрана США перехватила второй нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

    Напомним, на прошлой неделе американские военные захватили у берегов Венесуэлу танкер Skipper с грузом нефти.

    17 декабря президент США Дональд Трамп распорядился о тотальной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, идущих в Венесуэлу и из Венесуэлы.

    Однако Венесуэла завяила, что продолжит торговлю нефтью несмотря на объявление Трампа о блокаде.

