США не собираются возвращать нефть и танкеры Венесуэле

На вопросы журналистов о том, что США собираются делать с 1,9 млн баррелей нефтью, которая 10 декабря была конфискована США. Президент США отметил, что сохранит ее.

— Может быть, мы продадим ее. Может быть, мы сохраним ее. Может быть, мы используем ее в стратегических запасах. Мы сохраним ее. Мы также сохраним корабли, — сообщил Дональд Трамп.

На вопрос «Вы говорили с американскими нефтяными компаниями, на активы которых был наложен арест, о том, что будет означать для них смена Мадуро в Венесуэле? Как насчет того, чтобы вернуться и начать все заново?». Дональд Трамп подтвердил, что «говорил». Однако, детали не известны.

Ранее сообщалось, что Береговая охрана США перехватила второй нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

Напомним, на прошлой неделе американские военные захватили у берегов Венесуэлу танкер Skipper с грузом нефти.

17 декабря президент США Дональд Трамп распорядился о тотальной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, идущих в Венесуэлу и из Венесуэлы.

Однако Венесуэла завяила, что продолжит торговлю нефтью несмотря на объявление Трампа о блокаде.