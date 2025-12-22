Береговая охрана США перехватила второй нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

— Рано утром 20 декабря береговая охрана США при поддержке Министерства войны задержала нефтяной танкер, который заходил в порт Венесуэлы. Соединенные Штаты будут продолжать пресекать незаконное перемещение запрещенной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы найдем вас и остановим, — сообщила Кристи Ноэм в своём посте в X.

NBC News сообщает, что береговая охрана взяла на себя ведущую роль в операции. При этом американские военные обеспечивали поддержку с воздуха, прикрывая высадку береговой охраны.

Издание сообщает, что Ноэм назвала судно «нефтяным танкером», перевозящим «санкционную нефть», но не уточнила, находится ли само судно под санкциями и есть ли у США ордер на его арест.

— Танкер относился к запрещенной PDVSA (государственной нефтегазовой компании Венесуэлы). Это было судно под фальшивым флагом, действовавшее в составе теневого флота Венесуэлы для перевозки краденой нефти и финансировавшее наркотеррористический режим Мадуро, — сообщила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в X.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо осудил эту операцию в своём посте в Instagram.

— Боливарианская Республика Венесуэла осуждает кражу и захват нового частного судна, перевозившего венесуэльскую нефть, а также насильственный захват его экипажа, совершённый военнослужащими Соединённых Штатов Америки в международных водах, — заявил Диосдадо Кабельо.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил через соцсеть, что вводит морскую блокаду Венесуэлы в отношении нефтяных танкеров, на которые США наложили санкции.