РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:50, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Спасатели из разных стран поздравили МЧС Казахстана с 30-летием

    Пожарные и спасатели из Кыргызстана, Японии, Латвии и Турции поздравили МЧС Казахстана с 30-летием со дня основания, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    пожарные
    Фото: МЧС РК

    Представители разных стран выразили тёплые слова поддержки и добрые пожелания казахстанским коллегам.

    Главная миссия спасателей — спасать жизни. Эта миссия не знает границ и национальностей.

    Напомним, День спасателя в Казахстане отмечается 19 октября. 

    17 октября Президент Касым-Жомарт Токаев, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников МЧС в Акорде, отметил, что сотрудники МЧС за последние пять лет спасли около 225 тысяч человек и заявил, что профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в стране. Глава государства вручил госнаграды спасателям.

    Какие подвиги совершили награжденные Президентом спасатели - читайте здесь.

    Теги:
    МЧС Праздник Юбилей Видео Дата Спасатели
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
