Спасатели из разных стран поздравили МЧС Казахстана с 30-летием

Представители разных стран выразили тёплые слова поддержки и добрые пожелания казахстанским коллегам.

Главная миссия спасателей — спасать жизни. Эта миссия не знает границ и национальностей.

Напомним, День спасателя в Казахстане отмечается 19 октября.

17 октября Президент Касым-Жомарт Токаев, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников МЧС в Акорде, отметил, что сотрудники МЧС за последние пять лет спасли около 225 тысяч человек и заявил, что профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в стране. Глава государства вручил госнаграды спасателям.

