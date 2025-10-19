Спасатели из разных стран поздравили МЧС Казахстана с 30-летием
Пожарные и спасатели из Кыргызстана, Японии, Латвии и Турции поздравили МЧС Казахстана с 30-летием со дня основания, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Представители разных стран выразили тёплые слова поддержки и добрые пожелания казахстанским коллегам.
Главная миссия спасателей — спасать жизни. Эта миссия не знает границ и национальностей.
Напомним, День спасателя в Казахстане отмечается 19 октября.
17 октября Президент Касым-Жомарт Токаев, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников МЧС в Акорде, отметил, что сотрудники МЧС за последние пять лет спасли около 225 тысяч человек и заявил, что профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в стране. Глава государства вручил госнаграды спасателям.
