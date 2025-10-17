Какие подвиги совершили награжденные Президентом спасатели

Фото: Акорда

Азимбаев Шинболат Берикович – оперативный дежурный Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области.

В органах гражданской защиты работает с 2007 года. За время службы неоднократно принимал участие в тушении крупных пожаров. Так, 7 сентября 2025 года при пожаре в жилом доме микрорайона «Астана» он организовал эвакуацию 20 человек и лично спас троих малолетних детей, находившихся в запертой квартире.

Под его руководством на территории завода «Жамбыл Полимер» было предотвращено распространение огня на производственные помещения, где находились газобутановые баллоны, способные спровоцировать мощный взрыв.

Следует также отметить участие Шинболата Азимбаева в ликвидации пожара и последствий взрывов на складе боеприпасов войсковой части в Байзакском районе в 2021 году.

Сегодня Ш. Азимбаева наградили орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова.

Фото: Акорда

Кубетаев Руслан Рустемович – командир отделения специализированной пожарной части №2 Управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска ДЧС Северо-Казахстанской области.

Он всегда отличался умением принимать верные решения в сложной обстановке. К примеру, 3 августа 2025 года, прибыв на место вызова, Руслан Кубетаев незамедлительно организовал развертывание звена газодымозащитной службы, лично возглавил разведку в условиях сильного задымления и высокой температуры. В итоге спасены жизни нескольких людей.

Удостоен ордена «Айбын» III cтепени имени Рахимжана Кошкарбаева.

Фото: Акорда

Бухал Андрей Анатольевич – пилот-инструктор летного подразделения АО «Казавиаспас».

На его счету более 7700 часов налета и множество спасенных жизней.

В мае 2021 года в Чарынском каньоне, в результате сильного дождя, произошел грязеселевой выброс. В опасности оказались девять отдыхающих, пропала без вести 11-летняя девочка. Экипаж вертолета ЕС-145, в составе которого был командир Андрей Бухал, первым обнаружил ребенка. Из-за невозможности посадки в каньоне спасатель с помощью фала спустился к пострадавшей и доставил ее в ближайший населенный пункт.

В августе текущего года А. Бухал участвовал в сложной поисково-спасательной операции на пике Орджоникидзе. В условиях разреженного воздуха, сильного ветра и минусовой температуры он успешно эвакуировал пострадавшего альпиниста с высоты 4410 метров.

Удостоен медали «Ерлігі үшін».

Фото: Акорда

Максимов Игорь Владимирович – главный спасатель-специалист водолазно-спасательного отделения ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» МЧС РК. Обладает квалификацией спасателя международного класса.

За годы службы участвовал во множестве сложнейших спасательных операций, включая тушение пожара в ущелье Горельник (2002); устранение ледовых заторов на реке Сырдарья (2004-2005); поисковые операции в ущелье Ким-Асар, на Куртинском водохранилище и в поселке Кызыл-Агаш (2010); ликвидацию последствий землетрясений в Турции и Афганистане (2023) и многие другие.

Награжден медалью «Ерлігі үшін».

Фото: Акорда

Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы – командир отделения пожарной части №6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска ДЧС Западно-Казахстанской области.

Отличается высоким профессионализмом и решительностью при выполнении служебных обязанностей. В январе 2024 года Қанат Сәрсенғали проявил мужество и оперативность при ликвидации пожара в Уральске, лично спас человека из горящего помещения.

Во время паводков 2024 года активно участвовал в эвакуации жителей и имущества в Теректинском районе.

Награжден медалью «Ерлігі үшін».

Фото: Акорда

Сейтжанов Жаныбек Ермекович – командир отделения пожарной части №23 отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Акмолинской области.

Служит с марта 2006 года. Неоднократно действовал решительно и грамотно, спасая людей, рискуя собственной жизнью.

5 мая текущего года Жаныбек Сейтжанов с помощью спасательного колпака эвакуировал троих жильцов из горящей квартиры.

Сегодня ему была торжественно вручена медаль «Ерлігі үшін».

Ранее Глава государства отметил, что сотрудники МЧС за последние пять лет спасли около 225 тысяч человек и заявил, что профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в стране, поручив уделить пристальное внимание эффективной ликвидации ЧС.

Напомним, День спасателя в Казахстане отмечается 19 октября.