Глава государства: Предстоит уделить пристальное внимание эффективной ликвидации ЧС

– Действия спасательных служб в центре и на местах – это единый, четко скоординированный механизм. Важно сделать упор на автоматизацию процессов управления и широкое внедрение цифровизации, других современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Наряду с этим в рамках идеологии «Закон и Порядок» министерством уже принимаются меры по усилению безопасности на промышленных объектах, значительно ужесточены противопожарные требования и строительные нормы. Надо настойчиво, доходчиво разъяснять гражданам, в первую очередь детям и молодежи, правила безопасности во время пожаров, наводнений, землетрясений. Граждане должны знать, как вести себя во время бедствий, в то же время соблюдать все меры безопасности в спокойное время, в обыденной жизни. Важно утверждать в обществе нормы ответственного поведения во время отдыха на природе, купания в открытых водоемах, восхождения в горы, вождения в непогоду и других ситуациях, сопряженных с рисками для здоровья и жизни граждан, – сказал Глава государства.