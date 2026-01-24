Сирийские власти взяли под контроль тюрьму с заключенными, связанными с ИГИЛ

Министерство внутренних дел Сирии сообщило в пятницу, что сирийские власти взяли под контроль тюрьму «Аль-Актан» в городе Ракка, ранее находившуюся под управлением курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС), сообщает агентство SANA.

В учреждении содержатся задержанные, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ - запрещенная в РК организация — прим.ред.).

В ведомстве отметили, что в районе тюрьмы в последние дни прошли столкновения между правительственными силами и подразделениями СДС. При этом точное число находящихся в учреждении заключенных, связанных с ИГ, не уточняется.

— Были сформированы специализированные группы из управления по борьбе с терроризмом и других профильных структур для охраны тюрьмы, ее обеспечения и контроля за обстановкой внутри, — сообщается в заявлении МВД Сирии.

Сирийская сторона также указала, что передача тюрьмы осуществляется в рамках соглашения об интеграции, достигнутого ранее, согласно которому ответственность за учреждения, где содержатся боевики ИГ, должна перейти к центральным властям в Дамаске.

В свою очередь СДС заявили, что продолжают боевые столкновения с правительственными силами вблизи тюрьмы «Аль-Актан», предупредив, что ее захват может повлечь серьезные последствия для безопасности и дестабилизации обстановки.

На фоне происходящего Соединенные Штаты начали перевод до 7 тыс. заключенных, связанных с ИГ, из сирийских тюрем на территорию Ирака. По данным американских официальных лиц, среди них есть граждане ряда стран, включая европейские государства.

Опасения по поводу безопасности тюрем усилились после недавнего побега около 200 боевиков ИГ низшего уровня из тюрьмы в районе Аш-Шаддади на северо-востоке Сирии. Сирийские власти позднее сообщили о задержании значительной части сбежавших.