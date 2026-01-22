Американские военные начали перевозить членов ИГ из Сирии в Ирак

Первая партия в количестве 150 членов группировки ИГ направлена из северо-восточной сирийской провинции Хасака в «безопасные места» в Ираке.

Причиной стало то, что поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) и сирийское правительство обменялись обвинениями в связи с побегом в понедельник членов ИГ из тюрьмы аль-Шаддади, расположенной у границы с Ираком.

Возглавляемые курдами СДС по-прежнему контролируют более десятка тюрем, где находятся около 9000 членов ИГ.

Несмотря на то что ИГ был разгромлен в Ираке в 2017 году, а в Сирии — 2019 году, террористическая группировка рассматривается как региональная угроза, так как спящие ячейки продолжают совершать нападения в обеих странах.

Посол США в Сирии Том Бэррак заявил, что роль СДС в борьбе с ИГ «по большей части исчерпана, поскольку Дамаск теперь готов взять на себя ответственность за обеспечение безопасности».

Министерство иностранных дел Сирии приветствовало передачу мест содержания ИГ властям, назвав это «важным шагом для укрепления безопасности и стабильности».

Отмечается, что в сирийских лагерях по-прежнему находятся около 24 тысяч человек, в основном жены и дети членов ИГ. Среди них около 14 500 сирийцев и почти 3000 иракцев. Еще около 6500 граждан со всего мира, которые примкнули к экстремистской группировке.

Ранее сообщалось, что возглавляемые курдами СДС потеряли контроль над охраняемой тюрьмой аль-Шаддади в провинции Хасака, в которой содержались тысячи боевиков группировки ИГ.