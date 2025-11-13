Сила орла — в крыльях, а человека — в друзьях: визит, ставший символом доверия

Перед началом государственного визита в «Российской газете» была опубликована статья Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева под заголовком «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов». Материал вызвал широкий интерес: многие российские СМИ приводили ключевые цитаты и делали акценты на исторической близости народов наших стран, а также на стратегическом значении двустороннего сотрудничества.

«Независимая газета», комментируя статью Президента Казахстана, обратила внимание на тональность публикации и ключевые акценты.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул историческую близость народов Казахстана и России, напомнив, что на протяжении веков они жили бок о бок, разделяя радости и испытания, формируя общее культурное пространство Евразии.

Особое внимание уделено неизменности казахстанско-российского направления во внешней политике страны. С момента обретения Независимости Казахстан придавал большое значение укреплению дружественных отношений с Россией, что последовательно закреплялось во всех концептуальных документах, определяющих приоритеты внешней политики.

На фоне сложной международной обстановки Токаев акцентирует внимание на стратегическом партнерстве двух государств, называя его ключевым элементом в формировании системы Евразийской безопасности.

Касым-Жомарт Токаев напомнил цифры, подтверждающие взаимообусловленность экономических связей двух государств: «Наш товарооборот уверенно растет и приближается к отметке в 30 млрд долларов… Фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России выступают более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50 млрд долларов».

Российское издание также акцентировало внимание на углублении взаимодействия в транспортно-логистической отрасли. 13 международных транспортных коридоров (пять железнодорожных и восемь автомобильных), проходящих по территории Казахстана, обеспечивают около 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. А учитывая размеры и географическое положение Казахстана и России, дальнейшее развитие транзитных маршрутов и соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение для обеспечения устойчивой транспортной связанности всей Евразии.

Снимок экрана

Ведущее российское информационное агентство ТАСС опубликовало аналитический материал, в котором представлена статистика и хронология зарубежных визитов Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию. В статье подробно описаны все 22 визита Главы государства, освещены итоги поездок, ключевые встречи и достижения, а также отмечена их роль в укреплении двусторонних отношений Казахстана и России.

— Впервые в качестве Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Москву 3–4 апреля 2019 года по приглашению российского лидера Владимира Путина. Официальный визит в Россию стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность Главы государства. 3 апреля в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили различные вопросы российско-казахстанских отношений, перспективы евразийской интеграции, а также региональную повестку дня. Президенты подчеркнули, что намерены продолжать прежний курс в отношениях России и Казахстана, а также наметили новые совместные проекты, — отмечено в статье.

Материал завершается упоминанием поездки в Москву, которую Президент нашей страны совершил в мае этого года.

— 8–9 мая 2025 года Касым-Жомарт Токаев находился в Москве для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая Президент Казахстана провел переговоры с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном и Президентом Сербии Александаром Вучичем. 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади, затем с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. По завершении торжественных мероприятий Президент РФ Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца — гвардии сержанта Кемеля Токаева — из архива Министерства обороны России, — вспоминает ТАСС.

Освещение в СМИ государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию началось с символического и в то же время знакового момента. Самолет Главы государства, направлявшийся в Москву, от самой государственной границы сопровождали российские истребители Су-35.

О том, как Президента Токаева встречали в Москве, пишет издание Life RU. В аэропорту Внуково-2 для встречи высокого гостя был выстроен почетный караул Московского гарнизона, а военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран.

Снимок экрана

РИА новости проинформировали о встрече Касым-Жомарта Токаева со студентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

— Президент побеседовал со студентами МГИМО. В ходе беседы, которая прошла на казахском языке, студенты рассказали Касым-Жомарту Токаеву, что в МГИМО изучают принципы дипломатии и открытости, изложенные в его трудах, — говорится в сообщении.

Снимок экрана

— Чем больше знаешь о разных странах, тем более о Казахстане, который является естественным союзником России, тем лучше для вас с точки зрения устройства на работу, конкурентоспособности на глобальном и региональном уровнях, — отметил Президент Казахстана.

Газета RU привела слова одного из студентов, который заметил, что Россия и Казахстан — это «две страны, два народа, связанные узами бескорыстной истинной дружбы».

Токаев в Москве: баланс между дружбой и стратегией

The Times of Central Asia затронула вопрос подписания Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот шаг Президент Токаев назвал началом «новой эры в двусторонних отношениях».

Снимок экрана

Подчеркивается, что визит Токаева в Москву подчеркивает неустанные усилия Казахстана по поддержанию баланса в отношениях с Россией, при одновременном выстраивании связей с другими мировыми державами. Для Астаны поддержание этого равновесия стало не просто целью внешней политики, но и краеугольным камнем ее идентичности в условиях все более поляризованного мира.

Газета RU приводит слова пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова о том, что РФ придает большое значение Декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества.

Снимок экрана

— Это документ, которому мы придаем очень большое значение, который трудно переоценить, — сказал представитель Кремля.

Интернет-портал СНГ пишет о неформальной встрече лидеров Казахстана и России. Она проходила в Представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле.

В сообщении отмечается значимость визита. Президент России Владимир Путин отметил, что будут сверстаны планы на ближайшую, будущую и на более отдаленную, среднесрочную перспективы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил характер стратегического партнерства и союзнических отношений между Астаной и Москвой.

Снимок экрана

— Нет ни одной сферы, где мы бы не соприкасались, не работали вместе. Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует, если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями прежде всего глав государств и, конечно же, правительств, — подчеркнул Глава нашего государства.

РИА новости отмечает, что встреча в Кремле продлилась примерно три часа.

Как отмечает Life RU, после неформальной встречи Владимир Путин лично проводил Касым-Жомарта Токаева из Сенатского дворца в Кремле, и даже на ступенях лидеры продолжали оживленно обсуждать дела.

Снимок экрана

— Как видно на опубликованных пресс-службой Кремля кадрах, Главы государств не спешили прощаться — Путин проводил Токаева до автомобиля. На прощание Президенты обменялись крепким рукопожатием и коротко обнялись, подтвердив дружеский характер отношений между Москвой и Астаной, — говорится в статье.

Федерал Пресс приводит мнение политолога Алексея Макаркина, добавляя, что к приезду Президента Токаева Москву украсили флагами России и Казахстана, которые висят попарно.

— Токаев своим государственным визитом в Россию, высоким статусом визита подчеркивает, что Казахстан стратегический партнер России. Что есть баланс между Россией, Китаем и Западом, и Казахстан его придерживается. Это говорит о многовекторности.

Помимо основной повестки визита, газета Известия отметила другой вектор взаимодействия России и Казахстана — космическое сотрудничество. Проект «Байтерек» уже вошел в завершающую фазу подготовки. В апреле этого года говорилось о том, что первый испытательный запуск носителя «Союз-5» произойдет в декабре. Начало полномасштабной эксплуатации нового космического ракетного комплекса запланировано на 2028 год.

Снимок экрана

Второй день государственного визита Президента Касым-Жомарт Токаева начался с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Как передает Первый канал, на венок прикреплена лента в цветах казахстанского флага.

Снимок экрана

Во время открытой части официальных переговоров Путин принял предложение Токаева приехать в Казахстан в следующем году. Об этом сообщает российское издание Бизнес Online.

Снимок экрана

Snob.ru подчеркивает важность подписания Декларации.

— В этом ключевом документе, естественно, нашли отражение и планы по дальнейшему расширению и укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, — сказал Президент России.

Снимок экрана

Президент Казахстана отметил, что декларация имеет историческое значение. Он добавил, что документ «отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества» между народами обеих стран.

О достигнутых договоренностях по итогам переговоров рассказывает РИА Новости.

Снимок экрана

Помимо Декларации подписаны программа экономического сотрудничества до 2030 года, соглашения о транзитных перевозках и транспортной безопасности, о сотрудничестве в сфере испытаний космических ракетных комплексов. Также Москва и Астана условились открыть в Актау российское генеральное консульство. Всего приняли свыше 10 документов. В перспективе Россия собирается, например, расширить газоснабжение северных и восточных областей Казахстана и наладить совместную добычу редкоземельных металлов.

Общественно-политическое издание Коmmersant приводит цитату Владимира Путина о «казахской мудрости», которая рассказывает, в чем заключается сила человека.

Снимок экрана

— Сила орла в крыльях, а человека — в друзьях, — произнес Владимир Путин.— И Россия, безусловно, очень ценит добрые, дружественные отношения с Казахстаном.

«Ведомости» рассказали о ближайших планах Глав государств.

Путин отметил, что уже в ближайшее время он вновь встретится с Токаевым — сначала на форуме ОДКБ в Бишкеке, а затем на традиционной предновогодней встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Снимок экрана

— Подготовлен меморандум по результатам вашего сегодняшнего визита, и он говорит о том, что мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать, мы всячески стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном, и надо сказать, что у нас все получается, — заявил Президент России.

URA news рассказывает о том, какие вопросы обсуждались на XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Токаев и Путин обсудили влияние технологических инноваций на рынок труда. Президент Казахстана отметил, что использование искусственного интеллекта и автоматизация оказывают значительное воздействие на рынок труда наших стран.

Токаев добавил, что в условиях развития цивилизации работникам необходимо осваивать управление интеллектуальными системами и цифровыми платформами. Президент Казахстана указал на то, что успешное технологическое обновление и промышленное развитие Казахстана и России будут определяться уровнем квалификации специалистов и их умением применять современные знания и навыки.

Снимок экрана

Кроме того, в материале отмечено, что Россия и Казахстан подписали соглашение о завозе амурских тигров из РФ в РК. Амурский тигр относится к числу наиболее редких подвидов и его сохранение представляет значительную важность на международном уровне. Реализация соглашения о завозе этих животных в Казахстан позволит расширить ареал их обитания и создать условия для роста численности популяции.

Посещение Государственного академического Большого театра стало завершающим этапом визита Президента Казахстана. Тема гуманитарного сотрудничества стала одной из центральных и пронизывала всю насыщенную программу пребывания Касым-Жомарта Токаева в Москве.

Как сообщает ТАСС после гала-концерта Путин и Токаев встретились и пообщались с артистами в Императорском фойе театра.

Снимок экрана

В целом, итоги визита говорят о том, что страны готовы совместно решать самые масштабные задачи, уверенно двигаться вперед на благо интересов своих народов. Визит Токаева продемонстрировал, что союзничество Казахстана и России входит в новую фазу — зрелую, прагматичную и ориентированную на будущее, где ключевым ресурсом остаётся политическая воля и взаимное стремление к развитию.

— Для России Казахстан — союзник, стратегический партнер и добрый сосед, с которым мы выстраиваем многоплановые и равноправные отношения на принципах дружбы, взаимного доверия и уважения. Искренне дорожим прочными, проверенными временем связями с казахстанскими коллегами, гордимся богатой общей историей, традициями взаимопомощи и поддержки, бесценным капиталом культурных, духовных и человеческих контактов. На этой основе сообща стремимся крепить и расширять обоюдно выгодное взаимодействие в политике, экономике, в гуманитарной сфере, — сказал Владимир Путин во время переговоров в Москве.

Напомним, по итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина было подписано 14 документов, в том числе Декларация о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.