Пожар на курорте пошатнул веру швейцарцев в местное управление

Швейцария, которую часто хвалят за высокую эффективность в разных областях жизни, имеет сильно децентрализованную систему управления, при которой деревни и города управляются местными чиновниками, избранными народным голосованием из числа жителей общины.

Швейцарцы дорожат этой системой, поскольку считают, что она обеспечивает подотчетность власти.

Однако у нее есть и слабые места: гипотетически чиновник, который выдает лицензию бару или утверждает проверку пожарной безопасности, может быть другом, соседом или даже родственником владельца заведения.

Когда в новогоднюю ночь начали поступать известия о пожаре, страна испытала шок. Многие убеждены, что подобное не может и не должно происходить в Швейцарии.

Затем пришла скорбь: погибли 40 молодых людей, 116 получили ожоги и травмы, многие — крайне тяжелые. На этом этапе возник вопрос — что стало причиной такой катастрофы?

И, наконец, на этой неделе на смену всем остальным чувствам пришла ярость, когда мэр Кран-Монтаны Николя Феро сообщил, что бар Le Constellation не проходил противопожарных проверок с 2019 года.

Кран-Монтана находится в швейцарском кантоне Вале, и ответственность за проверки пожарной безопасности лежит на мэре Феро и его коллегах. По правилам, такие проверки должны проводиться каждые 12 месяцев.

Как выяснилось, проверки не только не проводились, но это также удавалось каким-то образом скрывать от властей. По словам мэра, он сам узнал об этом лишь после пожара. Более того, по его словам, из 128 баров и ресторанов в Кран-Монтане в 2025 году были проверены лишь 40.

Феро не смог дать внятного ответа на вопрос, как такое возможно. Он лишь предположил, что в Кран-Монтане слишком мало инспекторов для того количества объектов, которое нуждается в проверке.

Эту позицию поддержала и Роми Бинер, мэр соседнего элитного курорта Церматт. В комментарии местным СМИ она заявила, что многие общины кантона Вале не располагают достаточными ресурсами для проверки такого числа заведений.

Однако этот аргумент плохо воспринимается швейцарским обществом, которое знает, что Кран-Монтана и Церматт — одни из самых богатых зимних курортов страны.

Поэтому, когда Феро вышел к прессе, швейцарские журналисты задавали ему жесткие вопросы: насколько хорошо мэр знал владельцев бара? бывал ли он сам в этом заведении? существовала ли хоть какая-то возможность коррупции?

— Абсолютно нет, — возмущенно ответил он на последний вопрос.

«Полный провал системы»

Избранные чиновники в таких городах как Кран-Монтана несут ответственность не только за пожарную безопасность. В их обязанности входит управление школами и социальными службами, а также сбор налогов.

Большинство таких чиновников работают неполный рабочий день и после избрания продолжают заниматься своей основной профессией.

Возможно, для некоторых коммун с ограниченными человеческими ресурсам обеспечение услуг, которых ожидает население в XXI веке, и контроль их качества — серьезный вызов. Но швейцарские избиратели ожидают большего, чем-то, что они услышали от мэра Феро.

Заголовки в прессе после его пресс-конференции были беспощадными. Многие требовали отставки Феро и его коллег. Сам мэр эти призывы отверг, заявив: «Мы были избраны народом. Корабль не покидают посреди шторма».

«Провал по всем фронтам, — написала авторитетная газета Tages-Anzeiger. — Теперь под угрозой репутация Швейцарии».

«Полная катастрофа, тотальный провал системы проверок пожарной безопасности», — написал таблоид Blick.

Репутационный ущерб — это то, чего швейцарцы очень боятся и не любят. Швейцария — богатая страна во многом благодаря своей репутации безопасности, стабильности, надежности и подотчетности власти.

Два десятилетия назад «полетели головы», когда обанкротилась Swissair — любимая национальная авиакомпания. Когда-то ее с любовью называли «летающим банком», но руководство сделало серию рискованных финансовых вложений, из-за которых компания оказалась в чрезмерных долгах.

В 2008 году банковского гиганта UBS, акциями которого владели многие швейцарцы, особенно пенсионеры, пришлось спасать за счет налогоплательщиков, чтобы предотвратить не только его крах, но и катастрофические последствия для мировой экономики.

Когда вскрылась безрассудная вовлеченность банка в рынок субстандартной ипотеки, это вызвало возмущение.

Трагедия Кран-Монтаны вызвала то же чувство — чувство преданного доверия. Но это гораздо хуже, чем Swissair или UBS. Погибли сорок человек, многие из них — подростки. Десятки получили травмы, изменившие их жизнь навсегда.

На поминальной службе в пятницу президент кантона Вале Маттиас Рейнар обещал провести «строгое и независимое» расследование и привлечь к ответу ответственных за трагедию представителей власти.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что ожидает правосудия «без промедления и без снисхождения».

Владелец бара сейчас находится под стражей как фигурант уголовного расследования, но роль местных властей также будет тщательно изучена. Уже звучат призывы лишить муниципалитеты кантона Вале полномочий по пожарным проверкам и передать их центральному руководству кантона.

Параллельно в стране идет более глубокое общенациональное переосмысление. Швейцарцы хотят понять, почему их любимая децентрализованная система, которую многие — возможно, самоуверенно — считали почти идеальной, дала столь катастрофический сбой.

Напомним, пожар в баре Le Constellation вспыхнул в новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, погибли 40 человек - граждане девяти стран.