Задержан владелец бара по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии
В Швейцарии, по сообщениям местной прессы, задержан владелец бара, в пожаре в котором в новогоднюю ночь погибли 40 человек, передает Kazinform со ссылкой на BBC.
Как пишет издание, владелец бара, гражданин Франции Жак Моретти, задержан, поскольку правоохранительные органы решили, что он может бежать.
На этой неделе стало известно, что в баре в последние пять лет не было противопожарной инспекции.
Швейцарская прокуратура открыла дело против Моретти и его жены Джессики, совладелицы бара.
Прокуратура кантона Вале предъявила им подозрения в халатности, повлекшей за собой смерть и увечья.
— Прокуратура приняла решение просить Суд принудительных мер заключить менеджера [бара] под стражу, — объявила в пятницу прокуратура Вале, имея в виду Жака Моретти.
Вскоре после этого заявления швейцарская газета 24 Heures сообщила, что Жак Моретти действительно уже взят под стражу.
Как передает агентство Reuters, в пятницу Жак и Джессика Моретти приехали в прокуратуру в столице кантона Вале, городе Сьон. На вопросы журналистов они отвечать отказались.
В результате пожара в баре Le Constellation, вспыхнувшего в новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, погибли 40 человек. Среди жертв — граждане Швейцарии, Италии, Румынии, Турции, Португалии, Франции, Бельгии, Великобритании и Израиля.
Травмы получили 119 человек, большинство было доставлено в больницы с тяжелыми ожогами, личности шести пострадавших пока не установлены.
Предварительное расследование показало, что вероятной причиной пожара стали бенгальские огни на бутылках шампанского, которые были поднесены слишком близко к потолку.
9 января объявлено днем траура в стране.