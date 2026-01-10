РУ
    03:12, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Задержан владелец бара по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии

    В Швейцарии, по сообщениям местной прессы, задержан владелец бара, в пожаре в котором в новогоднюю ночь погибли 40 человек, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: BBC \ EPA

    Как пишет издание, владелец бара, гражданин Франции Жак Моретти, задержан, поскольку правоохранительные органы решили, что он может бежать.

    На этой неделе стало известно, что в баре в последние пять лет не было противопожарной инспекции.

    Швейцарская прокуратура открыла дело против Моретти и его жены Джессики, совладелицы бара.

    Прокуратура кантона Вале предъявила им подозрения в халатности, повлекшей за собой смерть и увечья.

    — Прокуратура приняла решение просить Суд принудительных мер заключить менеджера [бара] под стражу, — объявила в пятницу прокуратура Вале, имея в виду Жака Моретти.

    Вскоре после этого заявления швейцарская газета 24 Heures сообщила, что Жак Моретти действительно уже взят под стражу.

    Как передает агентство Reuters, в пятницу Жак и Джессика Моретти приехали в прокуратуру в столице кантона Вале, городе Сьон. На вопросы журналистов они отвечать отказались.

    В результате пожара в баре Le Constellation, вспыхнувшего в новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, погибли 40 человек. Среди жертв — граждане Швейцарии, Италии, Румынии, Турции, Португалии, Франции, Бельгии, Великобритании и Израиля.

    Травмы получили 119 человек, большинство было доставлено в больницы с тяжелыми ожогами, личности шести пострадавших пока не установлены.

    Предварительное расследование показало, что вероятной причиной пожара стали бенгальские огни на бутылках шампанского, которые были поднесены слишком близко к потолку.

    9 января объявлено днем траура в стране.

