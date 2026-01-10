Задержан владелец бара по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии

Как пишет издание, владелец бара, гражданин Франции Жак Моретти, задержан, поскольку правоохранительные органы решили, что он может бежать.

На этой неделе стало известно, что в баре в последние пять лет не было противопожарной инспекции.

Швейцарская прокуратура открыла дело против Моретти и его жены Джессики, совладелицы бара.

Прокуратура кантона Вале предъявила им подозрения в халатности, повлекшей за собой смерть и увечья.

— Прокуратура приняла решение просить Суд принудительных мер заключить менеджера [бара] под стражу, — объявила в пятницу прокуратура Вале, имея в виду Жака Моретти.

Вскоре после этого заявления швейцарская газета 24 Heures сообщила, что Жак Моретти действительно уже взят под стражу.

Как передает агентство Reuters, в пятницу Жак и Джессика Моретти приехали в прокуратуру в столице кантона Вале, городе Сьон. На вопросы журналистов они отвечать отказались.

В результате пожара в баре Le Constellation, вспыхнувшего в новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, погибли 40 человек. Среди жертв — граждане Швейцарии, Италии, Румынии, Турции, Португалии, Франции, Бельгии, Великобритании и Израиля.

Травмы получили 119 человек, большинство было доставлено в больницы с тяжелыми ожогами, личности шести пострадавших пока не установлены.

Предварительное расследование показало, что вероятной причиной пожара стали бенгальские огни на бутылках шампанского, которые были поднесены слишком близко к потолку.

9 января объявлено днем траура в стране.