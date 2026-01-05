Граждане девяти стран стали жертвами пожара в Швейцарии, опознание завершено

Среди жертв — граждане Швейцарии, Италии, Румынии, Турции, Португалии, Франции, Бельгии, Великобритании и Израиля.

Травмы получили 119 человек, большинство было доставлено в больницы с тяжелыми ожогами, личности шести пострадавших пока не установлены.

Ведется уголовное расследование в отношении пары, которая управляла баром.

Предварительное расследование показало, что вероятной причиной пожара стали бенгальские огни на бутылках шампанского, которые были поднесены слишком близко к потолку.

Cреди пострадавших при пожаре в баре «Le Constellation» оказался Тахирис Дос Сантос — 19-летний перспективный игрок футбольного клуба «Мец» (Франция).

9 января объявлено днем траура в стране.