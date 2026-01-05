РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:15, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Граждане девяти стран стали жертвами пожара в Швейцарии, опознание завершено

    В результате пожара в баре Le Constellation, вспыхнувшего в новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, погибли 40 человек. Возраст жертв — от 14 до 39 лет, 15 из погибших были моложе 18 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Праздничная ночь на элитном курорте в Швейцарии закончилась гибелью людей
    Фото: BILD

    Среди жертв — граждане Швейцарии, Италии, Румынии, Турции, Португалии, Франции, Бельгии, Великобритании и Израиля.

    Травмы получили 119 человек, большинство было доставлено в больницы с тяжелыми ожогами, личности шести пострадавших пока не установлены.

    Ведется уголовное расследование в отношении пары, которая управляла баром.

    Предварительное расследование показало, что вероятной причиной пожара стали бенгальские огни на бутылках шампанского, которые были поднесены слишком близко к потолку.

    Cреди пострадавших при пожаре в баре «Le Constellation» оказался Тахирис Дос Сантос — 19-летний перспективный игрок футбольного клуба «Мец» (Франция). 

    9 января объявлено днем траура в стране.

    Жанара Мухамедиярова
