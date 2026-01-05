Граждане девяти стран стали жертвами пожара в Швейцарии, опознание завершено
В результате пожара в баре Le Constellation, вспыхнувшего в новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, погибли 40 человек. Возраст жертв — от 14 до 39 лет, 15 из погибших были моложе 18 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Среди жертв — граждане Швейцарии, Италии, Румынии, Турции, Португалии, Франции, Бельгии, Великобритании и Израиля.
Травмы получили 119 человек, большинство было доставлено в больницы с тяжелыми ожогами, личности шести пострадавших пока не установлены.
Ведется уголовное расследование в отношении пары, которая управляла баром.
Предварительное расследование показало, что вероятной причиной пожара стали бенгальские огни на бутылках шампанского, которые были поднесены слишком близко к потолку.
Cреди пострадавших при пожаре в баре «Le Constellation» оказался Тахирис Дос Сантос — 19-летний перспективный игрок футбольного клуба «Мец» (Франция).
9 января объявлено днем траура в стране.