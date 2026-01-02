РУ
    16:30, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Перспективный французский футболист пострадал в пожаре на курорте в Швейцарии

    Среди многочисленных жертв пожара в баре «Le Constellation» оказался Тахирис Дос Сантос — 19-летний перспективный игрок футбольного клуба «Мец» (Франция), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Перспективный французский футболист пострадал в ходе пожара в Швейцарии
    Фото: x.com/FCMetz

    Французские СМИ сообщают, что он получил серьезные травмы и был госпитализирован в г. Штутгарт (Германия) в специализированное учреждение для пострадавших от ожогов.

    — Главный момент заключается в том, что, вопреки предположениям врачей, его не подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поэтому он восстановил достаточную емкость легких, и его не нужно подключать к аппарату жизнеобеспечения. Пока слишком рано ставить какие-либо диагнозы. Учитывая, что его перевели в ожоговое отделение, вы можете себе представить, в каком физическом состоянии, к сожалению, находится Тахирис, — говорит его агент Кристоф Ютто.

    Напомним, что в результате страшной трагедии на швейцарском курорте Кранс-Монтана около ста человек находятся в критическом состоянии. Свыше 40 человек погибло.

    Теги:
    Спорт Футбол Пожар Пострадавшие В мире Курорт Швейцария
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
