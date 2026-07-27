Штрафы почти на 2 млрд теңге списали жителям Шымкента

Более 55 тысяч жителей освобождены от уплаты административных штрафов по амнистии, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Шымкенте завершилась административная амнистия в отношении неуплаченных штрафов физических лиц. Под нее попали административные взыскания, которые числились неоплаченными на 2 июля 2026 года.

— Амнистия является разовой мерой гуманизма и не освобождает от ответственности за будущие правонарушения. При этом положения закона не распространяются на правонарушения, рассматриваемые судами, а также на иные категории, прямо предусмотренные законодательством, — сообщили в прокуратуре Шымкента.

В общей сложности в Шымкенте прекращено исполнение административных взысканий по 106,9 тыс. дел в отношении более 55 тыс. жителей. Сумма аннулированных штрафов превысила 1,9 млрд теңге.

— Реализация амнистии обеспечена органами прокуратуры во взаимодействии с государственными органами. Благодаря интеграции информационных систем и цифровизации государственных услуг все необходимые процедуры проведены без участия граждан, — отметили в надзорном ведомстве.

Жителям не нужно было обращаться в госорганы, подавать заявления или предоставлять дополнительные документы.

— Амнистия применяется только в тех случаях, когда она не создает угрозы общественной безопасности и не нарушает права и законные интересы граждан. Это одна из самых масштабных административных амнистий, которая позволила снизить финансовую нагрузку на граждан и обеспечить единообразное применение закона по всей стране, — отметили в ДП Шымкента.

Напомним, по инициативе Главы государства впервые в истории независимого Казахстана проведена административная амнистия, которая охватила свыше 680 тыс. казахстанцев.

В региональном разрезе от уплаты штрафов освободили более 15 тысяч жителей Атырауской области, в Акмолинской области по амнистии прекратили 22 уголовных дела и 46 тыс. административных производств. В Павлодарской области списали штрафы на 200 млн теңге.