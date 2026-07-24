Более 15 тысяч жителей Атырауской области освободили от уплаты штрафов

В Атырауской области в рамках амнистии от административной ответственности освобождены 15 671 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

1 июля 2026 года Глава государства подписал Закон «Об амнистии в связи с принятием Конституции Республики Казахстан». Документ предусматривает освобождение граждан от уплаты административных штрафов.

Административная амнистия распространяется на физических лиц — граждан Республики Казахстан, а также на индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов.

Действие закона распространяется на 280 статей Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, в том числе на 58 статей, относящихся к компетенции органов внутренних дел. Амнистия охватывает все неисполненные административные штрафы, назначенные до вступления закона в силу.

— Амнистия распространяется не на все виды административных правонарушений. Она не применяется к нарушениям, связанным с оборотом оружия и наркотических средств, делам, подсудным судам, а также к грубым и повторным нарушениям правил дорожного движения, представляющим угрозу безопасности граждан. В их числе — управление транспортным средством в состоянии опьянения, совершение дорожно-транспортного происшествия или оставление места ДТП, выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством без документов и нарушение правил проезда железнодорожных переездов, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Отметим, что по линии органов внутренних дел амнистия по стране была применена примерно к 590 тысячам граждан. В результате прекращено более 1,3 млн административных взысканий, а штрафы на общую сумму свыше 22 млрд тенге были списаны.

Напомним, что свыше 680 тысяч казахстанцев освободили от административных штрафов по амнистии.