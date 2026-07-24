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    Более 15 тысяч жителей Атырауской области освободили от уплаты штрафов

    В Атырауской области в рамках амнистии от административной ответственности освобождены 15 671 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    амнистия
    Фото: freepik.com

    1 июля 2026 года Глава государства подписал Закон «Об амнистии в связи с принятием Конституции Республики Казахстан». Документ предусматривает освобождение граждан от уплаты административных штрафов.

    Административная амнистия распространяется на физических лиц — граждан Республики Казахстан, а также на индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов.

    Действие закона распространяется на 280 статей Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, в том числе на 58 статей, относящихся к компетенции органов внутренних дел. Амнистия охватывает все неисполненные административные штрафы, назначенные до вступления закона в силу.

    — Амнистия распространяется не на все виды административных правонарушений. Она не применяется к нарушениям, связанным с оборотом оружия и наркотических средств, делам, подсудным судам, а также к грубым и повторным нарушениям правил дорожного движения, представляющим угрозу безопасности граждан. В их числе — управление транспортным средством в состоянии опьянения, совершение дорожно-транспортного происшествия или оставление места ДТП, выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством без документов и нарушение правил проезда железнодорожных переездов, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    Отметим, что по линии органов внутренних дел амнистия по стране была применена примерно к 590 тысячам граждан. В результате прекращено более 1,3 млн административных взысканий, а штрафы на общую сумму свыше 22 млрд тенге были списаны.

    Напомним, что свыше 680 тысяч казахстанцев освободили от административных штрафов по амнистии.

    Атырауская область Регионы Казахстана Амнистия Штрафы
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор