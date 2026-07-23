Свыше 680 тысяч казахстанцев освободили от административных штрафов по амнистии

По инициативе Главы государства впервые в истории независимого Казахстана проведена административная амнистия, ставшая одним из первых практических воплощений новой народной Конституции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

— Эта инициатива Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с заботой о гражданах позволила сотням тысяч людей почувствовать реальную поддержку государства. Менее чем за месяц от исполнения административных взысканий освобождены 681,7 тысячи граждан по 1,3 млн дел со штрафами на общую сумму 22,8 млрд теңге. Охвачено более 380 статей КоАП, в том числе по налоговым, таможенным, санитарным, экологическим нарушениям, нарушениям в сфере предпринимательства, торговли и т. д., — сообщил Генеральный прокурор Берик Асылов в своем аккаунте в Х.

Сюда вошли многие нарушения, выявленные органами полиции, государственных доходов, экологии, санитарно-эпидемиологического надзора и другими, которые не предусматривают административный арест и не относятся к другим нарушениям, не подпадающим под амнистию.

Благодаря полной цифровой готовности органов прокуратуры, а также слаженной работе всех государственных органов амнистия реализована менее чем за один месяц: без заявлений граждан, хождений по кабинетам, сборов документов и иных бюрократических процедур.

— О прекращении дел об административных правонарушениях граждане узнавали из СМС-сообщений. Для многих семей это означало не только освобождение от финансовой нагрузки, но и прекращение исполнительных производств, снятие ограничений, возврат ранее задержанных транспортных средств и возможность начать с чистого листа. Граждане выражают слова благодарности, высоко оценив такой подход государства, — отметил Б. Асылов.

Показателен пример жителя области Жетысу, автомобиль которого с начала года находился на специализированной стоянке из-за неуплаты штрафов. В результате применения закона об амнистии, дела об административных правонарушениях в отношении него прекращены, а транспортное средство полиция вернула владельцу.

Реализация инициативы Президента потребовала от всех государственных органов (органы прокуратуры, внутренних дел, государственных доходов, экологии, акиматы и др.) особой ответственности.

Генпрокурор подчеркнул, что приоритетом остается безусловное соблюдение закона: каждый, кто имеет право на амнистию, должен ее получить, и никто не должен воспользоваться ею вопреки требованиям закона.

— Проведенная работа показала, что современные цифровые технологии способны сделать государственное управление не только эффективнее, но и избавить граждан от лишних бюрократических процедур. Именно так укрепляются справедливость, доверие общества к государству и принцип «Закон и Порядок», — заключил он.

Напомним, 1 июля Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».