Казахстанцам списали административные штрафы более чем на 22 млрд тенге в рамках амнистии

В Казахстане впервые проведена административная амнистия. По линии органов внутренних дел от исполнения административных взысканий освобождены около 590 тыс. человек, сумма списанных штрафов превысила 22 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Policia.kz .

1 июля Глава государства подписал Закон об амнистии, приуроченный к принятию новой Конституции Республики Казахстан.

Впервые в истории независимого Казахстана документ предусматривает административную амнистию, в рамках которой граждан освобождают от уплаты административных штрафов по предусмотренным законом статьям.

По данным МВД, амнистия затронула около 590 тыс. человек. В отношении них прекращено исполнение более 1,3 млн административных взысканий на общую сумму свыше 22 млрд тенге.

Как отметил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов, амнистия носит разовый характер и не освобождает от ответственности за новые правонарушения.

— При их повторном совершении виновные будут привлекаться к ответственности в полном соответствии с законодательством, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что владельцев иностранных автомобилей в Казахстане обязали оплачивать штрафы.