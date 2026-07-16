Владельцев иностранных автомобилей в Казахстане обязали оплачивать штрафы

Иностранные водители, безнаказанно нарушавшие правила дорожного движения (ПДД) в Казахстане, больше не смогут уходить от ответственности. В области Жетысу по инициативе местной прокуратуры заработал новый механизм, который приводит владельцев зарубежных авто к оплате штрафов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Раньше привлечь таких нарушителей к ответу было затруднительно: выяснить, кому принадлежит машина на иностранных номерах, и вручить уведомление было практически невозможно. В итоге лихачи спокойно уезжали из страны, оставляя штрафы неоплаченными.

Прокуратура области объединила усилия с другими госорганами и наладила оперативный обмен данными. Теперь схема выглядит так:

Фиксация: Камера фиксирует нарушение ПДД, совершенное иностранным автомобилем. Идентификация: Базы данных оперативно связывают машину с ее реальным владельцем и оформляют предписание. Контроль на границе: Как только нарушитель пытается снова пересечь государственную границу Казахстана, ему прямо на КПП вручают уведомление о штрафе.

Если водитель отказывается платить на месте, полицейские запускают процедуру принудительного взыскания.

Первые результаты в цифрах

Нововведение уже показало свою эффективность на практике:

Более 400 владельцев иностранных авто привлечены к ответственности за превышение скорости.

28 млн тенге — общая сумма выписанных штрафов.

Свыше 1 млн тенге уже успешно взыскано в бюджет с 33 нарушителей.

Сейчас ведомство работает над полной интеграцией различных государственных информационных систем. Это позволит автоматизировать процесс и выявлять нарушителей еще быстрее.

Так новый механизм повысит дисциплину всех участников движения, что сделает дороги страны безопаснее.

Ранее сообщалось, что почти 800 иностранцев наказали за незаконную трудовую деятельность в Павлодарской области