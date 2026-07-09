Почти 800 иностранцев наказали за незаконную трудовую деятельность в Павлодарской области

В Павлодарской области с начала года к ответственности привлекли 991 иностранца, большинство — за незаконную трудовую деятельность, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным миграционной полиции, в регионе постоянно проживают почти 12,5 тысячи иностранных граждан, большинство из которых являются выходцами из стран СНГ.

С начала года в Павлодарскую область въехали и зарегистрировались в органах внутренних дел более 4,4 тысячи иностранцев, прибывших с различными целями.

— В гражданство Республики Казахстан приняты 565 иностранных граждан, из них 489 — этнические казахи. Кроме того, за шесть месяцев за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечен 991 иностранец. По решениям суда 83 иностранных гражданина выдворены за пределы страны, — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Наибольшее число нарушений связано с незаконной трудовой деятельностью. По этой статье к ответственности привлекли 787 иностранных граждан.

Также к ответственности привлечены казахстанские работодатели, незаконно использовавшие труд иностранных граждан.

Напомним, в Казахстане обновлены правила формирования ИИН для иностранцев.