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    Почти 800 иностранцев наказали за незаконную трудовую деятельность в Павлодарской области

    В Павлодарской области с начала года к ответственности привлекли 991 иностранца, большинство — за незаконную трудовую деятельность, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мигранты
    Фото: Polisia.kz

    По данным миграционной полиции, в регионе постоянно проживают почти 12,5 тысячи иностранных граждан, большинство из которых являются выходцами из стран СНГ.

    С начала года в Павлодарскую область въехали и зарегистрировались в органах внутренних дел более 4,4 тысячи иностранцев, прибывших с различными целями.

    — В гражданство Республики Казахстан приняты 565 иностранных граждан, из них 489 — этнические казахи. Кроме того, за шесть месяцев за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечен 991 иностранец. По решениям суда 83 иностранных гражданина выдворены за пределы страны, — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Наибольшее число нарушений связано с незаконной трудовой деятельностью. По этой статье к ответственности привлекли 787 иностранных граждан.

    Также к ответственности привлечены казахстанские работодатели, незаконно использовавшие труд иностранных граждан.

    Напомним, в Казахстане обновлены правила формирования ИИН для иностранцев. 

    Полиция Мигранты Трудовые мигранты Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор