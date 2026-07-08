Обновлены правила формирования ИИН для иностранцев в Казахстане

В Казахстане обновлены правила оказания госуслуги по формированию и корректировке ИИН для иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории республики. Соответствующий приказ министра внутренних дел от 30 июня 2026 года вступает в силу 17 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

В документе правила оказания государственной услуги изложены в новой редакции. Согласно изменениям, формирование и корректировка ИИН по-прежнему осуществляются через Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Для получения ИИН иностранный гражданин или лицо без гражданства должны лично обратиться в ЦОН по месту пребывания с заявлением и необходимыми документами.

При оформлении заявки сотрудники Государственной корпорации проводят идентификацию личности заявителя, проверяют представленные документы и вносят сведения в информационную систему ЦОН. При этом посредством интеграции с единой централизованной системой «Беркут» автоматически проверяются данные иностранного гражданина, включая факт пересечения государственной границы Казахстана.

К заявлению необходимо приложить электронные копии документа, удостоверяющего личность, а также его нотариально удостоверенный перевод.

Новые правила также предусматривают порядок оказания услуги иностранцам, не имеющим документов, удостоверяющих личность, в том числе лицам без гражданства и осужденным, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В таких случаях основанием для формирования ИИН станет заявление, а документы от имени осужденного сможет подать представитель учреждения УИС.

Кроме того, урегулирован порядок действий при выявлении ошибок или неполного пакета документов. В таких случаях заявление принимается с использованием цифрового листа ожидания, а заявителю предоставляется срок для устранения недостатков. Этот период не включается в общий срок оказания государственной услуги. Если нарушения не будут устранены в установленный срок, в приеме заявления будет отказано.

После проверки заявки оператором МВД при положительном решении Государственная корпорация выдает заявителю регистрационное свидетельство о присвоении ИИН.

Приказ министра внутренних дел вводится в действие с 17 июля 2026 года.

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