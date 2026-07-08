Систему медицинского туризма для иностранных пациентов изменят в Казахстане

По данным Минздрава РК, данная система предусматривает создание цифровой платформы учета потока медицинских туристов, создание одного операционного окна, внедрение единых стандартов качества и полное сопровождение иностранных пациентов с понятной маршрутизацией.

— Потенциал системы здравоохранения страны позволяет развивать медицинский туризм, но необходимо выделить основную проблему –отсутствие системной организации рынка медицинского туризма. Есть отдельные клиники, технологии, иностранные пациенты, но нет единого маршрута, понятных пакетов, активного международного продвижения и ответственности каждого региона и каждой организации. Поэтому необходимо разработать модель, с закреплением функции каждого участника, — отметил в ходе совещания первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году около 2% иностранных туристов посетили страну с целью получения медицинской помощи, при этом основную долю пациентов составили граждане стран СНГ.

— За период с 2021 по 2025 годы количество иностранных граждан, прибывающих в Казахстан для получения медицинских услуг, увеличилось в 4,5 раза. Наибольший рост обеспечен за счет пациентов из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Индия и Турецкой Республики. Сохраняется стабильный поток пациентов из Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. Наиболее востребованными направлениями медицинского туризма являются кардиохирургия, нейрохирургия, онкология, репродуктивная медицина, пластическая хирургия, стоматология, высокоточная диагностика, программы Check-up, а также санаторно-курортное лечение, — отметили в Министерстве.

Ранее сообщалось, что в День столицы в Казахстане родились 448 детей.