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    448 детей родились в День столицы в Казахстане

    В День столицы, 6 июля, в Казахстане родились 448 детей, при этом больше всего новорожденных зарегистрировали в Туркестанской области, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК. 

    младенец
    Фото: pexels

    По данным Минздрава Казахстана, из них 223 мальчика и 225 девочек. В этот праздничный день в стране также родились две двойни, обе — в Астане.

    — Наибольшее количество новорожденных зарегистрировано в Туркестанской области, где родились 67 детей. В Алматы появились на свет 44 малыша, по 40 новорожденных зарегистрировано в Шымкенте и Алматинской области, — сообщили в  Минздраве РК. 

    Медицинские работники родовспомогательных организаций в круглосуточном режиме обеспечивают безопасное ведение беременности, родов и оказание необходимой помощи новорожденным.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане имя Астана носят 26 человек.

    День столицы Общество Статистика Новорожденный Минздрав РК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор