448 детей родились в День столицы в Казахстане

В День столицы, 6 июля, в Казахстане родились 448 детей, при этом больше всего новорожденных зарегистрировали в Туркестанской области, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

По данным Минздрава Казахстана, из них 223 мальчика и 225 девочек. В этот праздничный день в стране также родились две двойни, обе — в Астане.

— Наибольшее количество новорожденных зарегистрировано в Туркестанской области, где родились 67 детей. В Алматы появились на свет 44 малыша, по 40 новорожденных зарегистрировано в Шымкенте и Алматинской области, — сообщили в Минздраве РК.

Медицинские работники родовспомогательных организаций в круглосуточном режиме обеспечивают безопасное ведение беременности, родов и оказание необходимой помощи новорожденным.

Ранее сообщалось, что в Казахстане имя Астана носят 26 человек.