Имя Астана носят 26 человек в Казахстане

Сегодня Астана отмечает День столицы. К праздничной дате опубликованы актуальные данные, которые отражают демографические, экономические и социальные особенности главного города страны, передает Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

По состоянию на 1 июня 2026 года численность населения Астаны достигла 1 674 699 человек. При этом женщин в столице больше, чем мужчин: 884 029 против 790 670. Средний возраст жителей составляет 30,9 года, а ожидаемая продолжительность жизни — 78,8 года.

В столице проживают 545 тысяч детей младше 18 лет, из них 280 тысяч мальчиков и 265 тысяч девочек. В 2025 году в городе родилось 27,4 тысячи малышей, а за первые пять месяцев 2026 года было зарегистрировано более 3 469 браков. Индекс старения населения по итогам 2025 года составил 22,9 — это число жителей старше 65 лет на каждые 100 детей.

По данным статистики, имя Астана носят 26 человек по всему Казахстану.

Астана остается одним из крупнейших деловых центров страны. На 1 июня 2026 года в городе зарегистрировано 274 285 субъектов малого и среднего предпринимательства. В строительной отрасли работают 18,5 тысячи компаний — это самый высокий показатель в Казахстане.

Жилищный фонд столицы насчитывает 576 тысяч квартир. В сфере общественного питания работают 6 819 объектов, что является вторым показателем по стране после Алматы. Из них 2 241 — юридические лица и филиалы, 4 578 — субъекты индивидуального предпринимательства.

Культурная инфраструктура города включает 31 театр, 5 музеев, 35 библиотек и 24 парка.

По состоянию на 1 июня 2026 года число абонентов фиксированного интернета в Астане достигло 443,4 тысячи. За первый квартал 2026 года гостиницы столицы приняли 67,9 тысячи иностранных гостей, а в городе работают шесть пятизвездочных отелей.

День столицы ежегодно отмечается 6 июля и сопровождается праздничными мероприятиями, посвященными истории, развитию и достижениям Астаны.