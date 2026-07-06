День столицы празднуют в Казахстане: как сегодня развивается Астана

6 июля Астана отмечает очередную годовщину со дня основания. Для одних это просто праздничная дата, а для других — часть личной истории, тесно связанной с тем, как вместе с городом менялась и их собственная жизнь, становясь отражением роста и становления столицы. О том, как мегаполис справляется с демографическим бумом, развивает инфраструктуру и наращивает экономический потенциал, читайте в специальном обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Исторический выбор: от Целинограда до Астаны

В этот день в 1994 году Верховный Совет страны принял постановление, ставшее одним из ключевых стратегических решений в новейшей истории Казахстана. Официально город Акмола, который до июля 1992 года назывался Целиноградом, был объявлен столицей республики 10 декабря 1997 года.

Уже весной следующего года, 6 мая 1998 года, главный город страны переименовали в Астану, а 10 июня того же года прошла его официальная международная презентация. Буквально через год, в 1999 году, ЮНЕСКО присвоила Астане почетное звание «Город мира» за впечатляющие темпы развития, укрепление межэтнического согласия и вклад в международный диалог. Сегодня столица, разделенная на шесть районов — Алматы, Сарыарка, Есиль, Сарайшык, Байконур и Нура превратилась в символ нового Казахстана и уникальный общенациональный проект.

Астана растет быстрее всех в стране

Казахстан официально перешагнул отметку в 20 миллионов жителей — общая численность населения страны составила 20 575 979 человек. Главный тренд — стремительная урбанизация: городское население республики увеличилось до 13 168 438 человек (рост с начала текущего года на 83 328 человек обеспечен естественным приростом в 42 868 человек и миграционным притоком в 40 460 человек). В сельской местности, напротив, зафиксировано сокращение до 7 407 541 человека — уменьшение составило 7 171 человек, так как естественный прирост в 27 341 человек был полностью нивелирован миграционным оттоком в 34 512 человек.

На этом фоне столица показывает самый высокий темп прироста населения в стране — 2,17%. Если в год переноса здесь жили 225 тысяч человек, то сейчас численность населения Астаны достигла 1 674 699 человек. Город прочно удерживает третью строчку по количеству жителей среди регионов, уступая лишь Алматы с населением 2 366 525 человек и Туркестанской области, где проживают 2 146 670 человек. Следом за столицей идут Алматинская область (1 611 588 человек) и Шымкент (1 308 120 человек). Меньшие показатели отмечены в Северо-Казахстанской области — 512 388 человек и области Улытау — 218 169 человек. Примечательно, что в Казахстане проживают 24 человека с именем Астана.

Транспортная революция

Главным событием текущего 2026 года в Астане стал долгожданный запуск LRT — первой в Казахстане легкорельсовой системы с беспилотными поездами и оплатой с помощью Face ID. Тестовые испытания полностью завершились 5 мая 2026 года, а уже 12 мая инфраструктуру показали журналистам. Оператор проекта CTS открыл LRT для пассажиров 16–17 мая.

Линия протяженностью 22,4 километра включает в себя отдельный мост через реку Есиль и 18 станций, из которых 11 находятся на земле, а 7 расположились на эстакаде. Четырехвагонные составы вмещают более 600 пассажиров, разгоняются до 80 километров в час и курсируют со скоростью около 60 километров в час. Столичный LRT работает ежедневно с 06:00 до 23:00, а стоимость поездки составляет 200 тенге.

Транспортная доступность продолжает развиваться: акимат утвердил стратегию, чтобы увеличить долю общественного транспорта до 71%. Сейчас на маршруты ежедневно выходит свыше 1 600 автобусов, парк обновлен на 45%, а до конца 2027 года планируется завершить строительство линии LRT из Астаны в Косшы, откуда ежедневно в город въезжают более 22 тысяч автомобилей.

Туризм в столице

Экономический и туристический потенциал Астаны также демонстрирует рекордные показатели. Объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма по итогам прошлого 2025 года достиг рекордного максимума среди регионов страны и составил 438,3 миллиарда тенге. За период с января по май текущего 2026 года этот показатель уже составил 250 миллиардов тенге — в два раза больше аналогичного периода прошлого года.

За первый квартал текущего 2026 года город посетили 352,2 тысячи туристов, это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам прошлого 2025 года количество туристов достигло 1,6 миллиона человек, включая более 380 тысяч иностранных гостей. Наиболее активно город посещают гости из России, Китая, Турции, Германии и США, при этом продолжается рост турпотока из Узбекистана и ОАЭ.

В городе реализуются 33 инвестиционных проекта общей стоимостью 265,7 миллиарда тенге. В ближайшие годы планируется строительство 24 новых гостиниц, в том числе отелей категорий «4» и «5» звезд международных сетей Swissôtel, Holiday Inn и Wyndham Garden. Кроме того, ожидается завершение строительства детского лагеря, выставочного центра, объектов придорожного сервиса и парка отдыха с бассейном, что восполнит дефицит туристической инфраструктуры.

Одним из ключевых факторов роста остается насыщенный календарь: только за первые три месяца текущего года в столице прошло более 300 мероприятий, из которых 11 имеют международный статус.

Расширение маршрутной сети и модернизация воздушных ворот

Важные изменения ждут и воздушную гавань столицы. Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева уже занимает 86-е место в одном из международных рейтингов, но сейчас руководство разработало дорожную карту по внедрению стандартов Skytrax, предполагающих оценку по 800 параметрам, чтобы войти в топ-100 лучших аэропортов мира по уровню сервиса. В ближайшее время здесь запустят системную программу по внедрению единых стандартов обслуживания, которая охватит все задействованные сервисные службы.

Новые очистные сооружения и защита от подтоплений

Столичная среда подтверждает свое высокое качество: Астана — первый город Центральной Азии, получивший серебряный уровень по стандарту ISO 37120 в области устойчивого развития. Впереди — получение уровня ISO 37122 как «умного города» с развитием AI-систем видеонаблюдения и установкой 22 тысяч камер.

Параллельно город решает масштабные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку среднесуточный объем водоотведения сегодня составляет 350–360 тысяч кубометров и ежегодно увеличивается примерно на 10 тысяч кубометров, в текущем году начнется строительство новых канализационных очистных сооружений КОС-2 производительностью 188 тысяч кубометров в сутки. Проект предусматривает возведение подводящих и отводящих коллекторов. Также ведется проектирование локальных очистных сооружений в жилом массиве Коктал, районе Ондирис и Индустриальном парке общей производительностью 85 тысяч кубометров в сутки, а также запланирована модернизация действующих КОС-1 с увеличением мощности на 25 тысяч кубометров. От подтоплений улицы города защитит ливневая канализация, в рамках развития которой за последние годы построили и реконструировали более 22 км магистральных коллекторов, девять насосных станций и шесть очистных сооружений.

Миллионы деревьев и кустарников

Большое внимание уделяется экологическому облику столицы. В прошлом 2025 году планом озеленения было предусмотрено порядка 1,1 миллиона зеленых насаждений, включая более 65 тысяч деревьев и свыше 1 миллиона кустарников и многолетних цветов.

В текущем 2026 году планируется посадить столько же, из них 70 тысяч деревьев, более 500 тысяч кустарников и более 250 тысяч многолетних цветов. За весенний период текущего года в городе уже посадили 360 тысяч зеленых насаждений, включая 15 тысяч деревьев. Новые скверы, бульвары и пешеходные зоны становятся любимыми местами для отдыха горожан и гостей столицы.

Социальная сфера

Стремительный рост населения требует активного развития социальной инфраструктуры, особенно с учетом того, что за последние десять лет число родов в столице выросло на 35%. В связи с этим, в городе в ближайшие годы планируют построить 11 объектов здравоохранения, включая многопрофильную больницу на 300 коек в районе Сарыарка, 8 современных поликлиник и 2 подстанции скорой медицинской помощи.

Сегодня в районе вокзала Нурлы жол уже начала работу новая поликлиника на 350 посещений в смену, ведется строительство поликлиники в районе жилого массива Тельмана, завершается возведение приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице № 2, а в следующем году планируется приступить к строительству еще двух крупных поликлиник и врачебной амбулатории в жилом массиве Ондирис. Особое внимание уделено службе родовспоможения — принято решение построить два новых перинатальных центра, один из которых завершат в 2027 году, что позволит полностью покрыть потребность в акушерских койках. В городе также работают 14 вузов, 10 театров и 7 музеев.

Образовательная инфраструктура

Динамичный демографический рост задает жесткий темп и системе образования Астаны. Сегодня в столице работают 206 организаций среднего образования, где обучаются почти 315 тысяч школьников. Количество детей в городе ежегодно увеличивается на 22–25 тысяч, что требует строительства порядка 13–15 новых школ каждый год.

За последние три года в столице введено в эксплуатацию 46 новых школ на более чем 100 тысяч ученических мест. Только в рамках национального проекта «Келешек мектептері» открыто 23 современных школы. Благодаря этой масштабной работе удалось полностью ликвидировать трехсменное обучение, существенно снизить нагрузку на переполненные школы и создать современные условия для обучения детей. Вместе с тем развитие образовательной среды продолжается: до 2029 года акиматом запланировано строительство 15 новых объектов дополнительного образования с охватом более 17 тысяч детей.

Промышленный потенциал и новые рабочие места

Город уверенно развивает местное производство и создает новые рабочие места. В текущем 2026 году планируется запуск 26 промышленных проектов на общую сумму 68 миллиардов тенге.

Из них на текущий момент уже введены в эксплуатацию 8 проектов на сумму 32 миллиарда тенге, что позволило создать около 500 рабочих мест. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию оставшиеся 18 проектов на сумму 36 миллиардов тенге с созданием порядка тысячи рабочих мест. Число субъектов малого и среднего бизнеса в столице уже превысило 295 тысяч, что подтверждает статус города как ведущего локомотива экономических и социальных реформ всей страны.