22 уголовных дела и 46 тысяч административных производств прекращено по амнистии в Акмолинской области

В Акмолинской области продолжается реализация Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, на сегодняшний день полицейские уже прекратили 22 уголовных дела, а также около 46 тысяч административных производств, в том числе и прошлых лет.

Одним из примеров стало уголовное дело по факту причинения вреда здоровью по неосторожности, расследованное в городе Степногорске.

— В мае этого года мужчина незаконно проник на территорию золотосодержащего карьера. Когда его попытались остановить сотрудники охраны, он, убегая, бросил в их сторону камень. В результате один из охранников получил телесные повреждения. В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину, возместил потерпевшему материальный ущерб и выплатил компенсацию морального вреда. Потерпевший сообщил, что претензий к нему не имеет, — поделились в ведомстве.

Поскольку преступление было совершено по неосторожности, относится к категории средней тяжести и соответствует требованиям закона. Уголовное дело было прекращено в рамках амнистии.

Полицейские уточнили, что амнистия распространяется не на все категории преступлений. Каждый случай рассматривается индивидуально с учетом требований законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что Бахытжана Байжанова освободили по амнистии.