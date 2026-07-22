Бахытжана Байжанова освободили по амнистии

Одновременно постановлением суда, по информации Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС МВД РК), в отношении Бахытжана Байжанова установлен пробационный контроль, а также административный надзор сроком на 6 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили редакции в КУИС МВД РК, осужденный Б. Байжанов освобожден на основании постановления суда о применении Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».

— На момент рассмотрения вопроса судом неотбытая часть назначенного ему наказания составляла 3 месяца 18 дней. Одновременно постановлением суда в отношении Б. Байжанова установлен пробационный контроль, а также административный надзор сроком на 6 лет, — пояснили в ведомстве.

Между тем, адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев рассказал редакции агентства Kazinform, что заседание Степногорского городского суда состоялось сегодня до обеда. На нем было рассмотрено представление учреждения уголовно-исполнительной системы.

— Суд постановил применить акт амнистии в отношении Байжанова и незамедлительно его освободить. Как только судебный акт поступит в учреждение № 4 города Степногорска, они обязаны его незамедлительно освободить. Мы ожидаем этого во второй половине дня, — пояснил защитник.

Ранее постановлением суда уже было удовлетворено представление учреждения УИС о сокращении срока наказания Байжанову в соответствии с Законом «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК». Тогда осужденному была сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы. Таким образом, Байжанов должен был выйти на свободу в ноябре 2026 года вместо июля 2027 года.

Напомним, 13 мая 2024 года суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.