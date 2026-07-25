Штрафы на 200 млн теңге списали должникам в Павлодарской области

Впервые в истории независимого Казахстана проведена административная амнистия. Она предусматривает освобождение граждан от уплаты административных штрафов по предусмотренным законом статьям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

В Павлодарской области административная амнистия затронула более 19 тысяч дел с освобождением граждан от административной ответственности. В отношении них прекращено исполнение более 19 тысяч дела на общую сумму более 200 млн теңге.

К примеру, 27-летний житель Павлодара имел несколько административных штрафов, которые долгое время не мог оплатить.

— Для меня применение амнистии дает шанс. У меня были штрафы, которые я не мог оплатить по семейным обстоятельствам, для меня это было накладно. Я рад, что они списаны. Нарушать больше я не собираюсь и призываю всех водителей соблюдать ПДД. Оказаться в списке должников — это не очень хорошо, а иметь долги — это груз, который «висит» на тебе и тянет вниз, — отмечает павлодарец Игорь.

Полиция призывает граждан соблюдать закон и порядок.

— Амнистия является разовой мерой гуманизма и не освобождает от ответственности за будущие правонарушения. При их повторном совершении нарушители будут привлекаться к ответственности в полном соответствии с действующим законодательством. Соблюдение принципа «Закон и порядок» является основой безопасного и справедливого общества, — сообщает начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов.

Ранее более 15 тысяч жителей Атырауской области освободили от уплаты штрафов.