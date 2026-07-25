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    Штрафы на 200 млн теңге списали должникам в Павлодарской области

    Впервые в истории независимого Казахстана проведена административная амнистия. Она предусматривает освобождение граждан от уплаты административных штрафов по предусмотренным законом статьям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Штрафы на 200 млн теңге списали должникам в Павлодарской области
    Фото: polisia.kz

    В Павлодарской области административная амнистия затронула более 19 тысяч дел с освобождением граждан от административной ответственности. В отношении них прекращено исполнение более 19 тысяч дела на общую сумму более 200 млн теңге. 

    К примеру, 27-летний житель Павлодара имел несколько административных штрафов, которые долгое время не мог оплатить.

    — Для меня применение амнистии дает шанс. У меня были штрафы, которые я не мог оплатить по семейным обстоятельствам, для меня это было накладно. Я рад, что они списаны. Нарушать больше я не собираюсь и призываю всех водителей соблюдать ПДД. Оказаться в списке должников — это не очень хорошо, а иметь долги — это груз, который «висит» на тебе и тянет вниз, — отмечает павлодарец Игорь.

    Полиция призывает граждан соблюдать закон и порядок.

    — Амнистия является разовой мерой гуманизма и не освобождает от ответственности за будущие правонарушения. При их повторном совершении нарушители будут привлекаться к ответственности в полном соответствии с действующим законодательством. Соблюдение принципа «Закон и порядок» является основой безопасного и справедливого общества, — сообщает начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов.

    Ранее более 15 тысяч жителей Атырауской области освободили от уплаты штрафов.

    Регионы Казахстана Амнистия Штрафы Долги Павлодарская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор