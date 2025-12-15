10:32, 15 Декабрь 2025 | GMT +5
Школьников второй смены перевели на онлайн-обучение в Астане из-за непогоды
На удаленное обучение 15 декабря из-за непогоды отправили учащихся второй смены, передает агентство Kazinform.
— В связи с ухудшением погодных условий 15 декабря 2025 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, — сообщили в столичном управлении образования.
Ранее в Астане на дистанционку перевели школьников первой смены.
Дистанционно сегодня учатся также ученики в Атырауской и Костанайской областях.