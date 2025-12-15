07:50, 15 Декабрь 2025 | GMT +5
Непогода перевела школьников двух районов на дистанционку в Костанайской области
Из-за сильного ветра школы двух районов Костанайской области перевели на онлайн-обучение, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Жангельдинском и Амангельдинском районах из-за сильного ветра учащиеся 1-й смены с 1 по 11 классы переведены на дистанционный формат обучения. Решение принято в целях обеспечения безопасности школьников.
15 декабря на дистанционное обучение переведены школьники Астаны и Атырауской области.
Кроме того, в Атырауской области сильный ветер стал причиной сорванных крыш и перебоев с электроэнергией в ряде районов города Атырау.
Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана и в Астане на 15 декабря.