    07:50, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Непогода перевела школьников двух районов на дистанционку в Костанайской области

    Из-за сильного ветра школы двух районов Костанайской области перевели на онлайн-обучение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение
    Фото: unsplash

    В Жангельдинском и Амангельдинском районах из-за сильного ветра учащиеся 1-й смены с 1 по 11 классы переведены на дистанционный формат обучения. Решение принято в целях обеспечения безопасности школьников.

    15 декабря на дистанционное обучение переведены школьники Астаны и Атырауской области.

    Кроме того, в Атырауской области сильный ветер стал причиной сорванных крыш и перебоев с электроэнергией в ряде районов города Атырау.

    Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана и в Астане на 15 декабря.

     

