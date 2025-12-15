Непогода перевела школьников двух районов на дистанционку в Костанайской области

В Жангельдинском и Амангельдинском районах из-за сильного ветра учащиеся 1-й смены с 1 по 11 классы переведены на дистанционный формат обучения. Решение принято в целях обеспечения безопасности школьников.

15 декабря на дистанционное обучение переведены школьники Астаны и Атырауской области.

Кроме того, в Атырауской области сильный ветер стал причиной сорванных крыш и перебоев с электроэнергией в ряде районов города Атырау.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана и в Астане на 15 декабря.