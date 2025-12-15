Снег, метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана

Ночью и утром на востоке, юге области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в первой половине дня в горных районах области сильный снег. Ночью ожидаются низовая метель, гололед, днем на юге, в горных районах области низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный на севере, западе, юге, в горных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и утром временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидается гололед. В Костанае ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Актау ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью в Актюбинской области ожидается метель, днем на севере, западе, в центре области низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20, в центре области временами 23-28 м/с. В Актобе ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ветер северо-западный, западный 15-20, ночью на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Уральске ожидаются снег, метель. Ветер северо-западный, западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются снег, временами сильный снег, гололед, низовая метель. На западе, в центре, горных районах области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане утром и днем ожидается туман.

В Жамбылской области временами ожидается туман. В Таразе временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы временами ожидается туман. Утром и днем гололед. В Конаеве временами ожидается туман. Утром и днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

В Павлодаре снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на востоке, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Днем ожидаются осадки (преимущественно снег), на севере, юге области сильные осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью в области Абай ожидаются снег, метель, гололед. Днем ожидаются осадки (преимущественно снег), на севере, юге области сильные осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее утром и днем ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер западный, северо-западный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер западный, северо-западный ночью 15-20, днем порывы 15-18 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, на севере области 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается гололед. В Петропавловске ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 25 м/с.

В Астане ожидается гололед.