Обучение атырауских школьников 15 декабря переведено в онлайн-формат

Как сообщили в акимате региона, для обеспечения безопасности детей в связи с неблагоприятными погодными условиями обучение школьников Атырауской области переведено в онлайн-формат. Такое решение было принято в ходе очередного заседания оперативного штаба под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова.

— Главная задача — сохранение жизни и здоровья людей. По информации Казгидромета, сильная ветреная погода сохранится до вечера завтрашнего дня. В целях безопасности необходимо перевести обучение школьников во всех районах Атырауской области в онлайн-формат, — отметил глава региона.

Напомним, ранее сообщалось, что сильный ветер в Атырау сносит крыши и обрывает линии электропередачи.