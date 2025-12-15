РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:07, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Обучение атырауских школьников 15 декабря переведено в онлайн-формат

    Из-за непогоды в Атырауской области принято решение перевести всех школьников 15 декабря на дистанционный формат обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту дети компьютер балалар
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Как сообщили в акимате региона, для обеспечения безопасности детей в связи с неблагоприятными погодными условиями обучение школьников Атырауской области переведено в онлайн-формат. Такое решение было принято в ходе очередного заседания оперативного штаба под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова.

    — Главная задача — сохранение жизни и здоровья людей. По информации Казгидромета, сильная ветреная погода сохранится до вечера завтрашнего дня. В целях безопасности необходимо перевести обучение школьников во всех районах Атырауской области в онлайн-формат, — отметил глава региона.

    Напомним, ранее сообщалось, что сильный ветер в Атырау сносит крыши и обрывает линии электропередачи.

    Теги:
    Атырау Дети Регионы Дистанционное обучение Непогода школа
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают