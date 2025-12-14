Сильный ветер в Атырау сносит крыши и обрывает линии электропередачи
Как пояснили в пресс-службе акимата Атырауской области, из-за непогоды в регионе работает оперативный штаб для координации всех служб, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сильный ветер и непогода стали причинами сорванных крыш и перебоев с электроэнергией в ряде районов города Атырау. Фото происходящего размещают в соцсетях местные жители. К примеру, крышу сорвало в мкр-оне Алмагуль, 31.
Как пояснили в пресс-службе акимата Атырауской области, в ночь на 14 декабря регион накрыл мощный циклон, сопровождающийся резким ухудшением погодных условий. По данным метеослужб, порывы ветра достигают более 25 м/с.
— Под председательством заместителя акима Атырауской области работает оперативный штаб для координации служб. Все службы местных исполнительных органов и районов переведены на усиленный режим работы, — пояснили в ведомстве.
Также в некоторых районах города точечно отсутствует электроэнергия из-за порывов линий электропередач.
— По линиям электропередач сейчас работает ТОО «Атырау Жарык», в целом задействовано свыше 25 бригад и 40 единиц транспорта по области. Массового отключения электричества нет, оперативно подключают те объекты, где ветер обрывает провода, — добавили в ведомстве.
Информацию о том, какие именно объекты пострадали от стихии, в акимате пообещали предоставить позже.
Напомним, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 14 декабря.