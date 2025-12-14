Сильный ветер в Атырау сносит крыши и обрывает линии электропередачи

Сильный ветер и непогода стали причинами сорванных крыш и перебоев с электроэнергией в ряде районов города Атырау. Фото происходящего размещают в соцсетях местные жители. К примеру, крышу сорвало в мкр-оне Алмагуль, 31.



Как пояснили в пресс-службе акимата Атырауской области, в ночь на 14 декабря регион накрыл мощный циклон, сопровождающийся резким ухудшением погодных условий. По данным метеослужб, порывы ветра достигают более 25 м/с.

— Под председательством заместителя акима Атырауской области работает оперативный штаб для координации служб. Все службы местных исполнительных органов и районов переведены на усиленный режим работы, — пояснили в ведомстве.

Также в некоторых районах города точечно отсутствует электроэнергия из-за порывов линий электропередач.

— По линиям электропередач сейчас работает ТОО «Атырау Жарык», в целом задействовано свыше 25 бригад и 40 единиц транспорта по области. Массового отключения электричества нет, оперативно подключают те объекты, где ветер обрывает провода, — добавили в ведомстве.

Информацию о том, какие именно объекты пострадали от стихии, в акимате пообещали предоставить позже.

Напомним, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 14 декабря.