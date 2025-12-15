Школьников первой смены перевели на дистанционку в Астане из-за непогоды

— В связи с ухудшением погодных условий 15 декабря 2025 года учащиеся 0-6 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, — сообщили в столичном управлении образования.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана и в Астане на 15 декабря.