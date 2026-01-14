РУ
    17:45, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Школы Алматы остаются на новой платформе: суд отказал Kundelik

    Специализированный межрайонный экономический суд Алматы пересмотрел ранее вынесенное определение по иску ТОО «Күнделік (Kundelik)» к управлению образования города, передает агентство Kazinform.

    Kundelik
    Фото: Kundelik

    Как следует из судебных материалов, в определении от 13 января 2026 года была допущена описка. Суд исправил резолютивную и мотивировочную части документа, указав, что в удовлетворении заявления Kundelik о принятии обеспечительных мер следует отказать.

    Таким образом, из текста определения исключены положения о запрете управлению образования Алматы, школам и образовательным организациям города совершать действия, связанные с внедрением и использованием платформы BilimClass либо других информационных систем вместо «Күнделік».

    Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алматинском городском суде в течение десяти рабочих дней.

    Напомним, что 13 января специализированный межрайонный экономический суд Алматы запретил управлению образования города, а также подведомственным ему районным отделам, школам и образовательным организациям совершать любые действия, связанные с переходом, внедрением, заменой, тестированием или пилотированием платформы BilimClass, а также других информационных систем вместо автоматизированной системы «Күнделік».

    Позднее в Bilim Group сообщили, что, несмотря на ранее принятое судебное решение, на сегодняшний день 225 школ Алматы продолжают работать на платформе BilimClass в штатном режиме. По данным компании, образовательный процесс не нарушен, а сохранность данных и информационная безопасность пользователей обеспечены в полном объеме.

    С начала года в обществе активно обсуждается вопрос перехода общеобразовательных школ Алматы с цифровой платформы Kundelik на BilimClass. Ранее агентство Kazinform попыталось разобраться в ситуации.

    Теги:
    Образование Алматы Цифровизация школа
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
