телерадиокомплекс президента РК
    15:37, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Спор вокруг Kundelik: школы Алматы продолжают работу на новой платформе

    В компании Bilim Group прокомментировали решение суда об удовлетворении заявления ТОО «Күнделік (Kundelik)» о принятии обеспечительных мер, передает агентство Kazinform.

    Kundelik, BilimClass
    Фото: управление образования г. Алматы

    Как сообщалось ранее, 13 января специализированный межрайонный экономический суд Алматы запретил управлению образования города, а также подведомственным ему районным отделам, школам и образовательным организациям совершать любые действия, направленные на переход, внедрение, замену, тестирование или пилотирование платформы BilimClass либо иных информационных систем вместо автоматизированной системы «Күнделік». 

    В Bilim Group заявили, что на сегодняшний день 225 школ Алматы продолжают работать на платформе BilimClass в штатном режиме. По данным компании, образовательный процесс не нарушен, а сохранность данных и информационная безопасность пользователей обеспечены в полном объеме.

    — В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан компания оставляет за собой право обратиться в судебные органы всех инстанций для защиты своих законных интересов и получения окончательных судебных актов. Распространяемая в сети информация не соответствует действительности. Окончательного судебного решения по делу не принято, — подчеркнули в компании.

    Стоит отметить, что определение суда может быть обжаловано в Алматинском городском суде в течение десяти рабочих дней.

    С начала года в обществе активно обсуждается вопрос перехода общеобразовательных школ Алматы с цифровой платформы Kundelik на BilimClass. Ранее агентство Kazinform попыталось разобраться в ситуации. 

    Теги:
    Образование Акимат Алматы школа
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
