Шымкент под водой: река Кошкарата грозит выйти из берегов

Резкое потепление сегодня ускорило таяние снега, осадки усилили давление на ливневки и русла рек. Центральные улицы затоплены, автомобили движутся с трудом, пешеходы обходят глубокие лужи.

Фото: Kazinform

В соцсетях десятки видео и жалоб. Горожане просят убрать поваленные деревья, восстановить электроснабжение и разобраться с потоками воды, которые буквально разрезают дороги.

Особую тревогу бьют жители домов вдоль Кошкараты. По их словам, уровень воды на пересечении улиц Аргынбекова и Утегенова заметно поднялся, дворы подтапливает.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

— Есть угроза имуществу и жизни людей. Асфальта нет который год, просим сделать мост для машин и пешеходов. Из-за гололеда автомобили скользят и могут сорваться к реке. Бездействие ответственных довело до риска подтопления домов, — говорят местные жители.

В акимате Абайского района сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий возможен выход реки из берегов. Коммунальные службы укрепляют участки вдоль русла и контролируют уровень воды.

— Просим жителей улицы Утегенова и других близлежащих улиц соблюдать меры безопасности, убрать автомобили в безопасные места и позаботиться о сохранности имущества, — сообщили в районном акимате.

В городе продолжают устранять и последствия аварий на электросетях. Мокрый снег прогнул ветви деревьев, они касаются линий электропередачи, вызывая короткие замыкания и отключения света.

— Аварийные бригады ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» работают в усиленном режиме. На поврежденных участках непрерывно ведутся работы по выявлению и устранению неисправностей. Привлечены дополнительные единицы техники и специалисты, принимаются все необходимые меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки, — отметили в компании.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Накануне непогода уже привела к трагедии. Во дворе жилого дома на десятилетнего мальчика упало дерево.

Ребенок погиб. По факту возбуждено уголовное дело.

Спасатели предупреждают, что 13 февраля в Шымкенте ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, возможны гололед и туман. Ситуация остается сложной.

Непогода осложнила движение и в регионе. В Туркестанской области на участке республиканской трассы при выезде из Шымкента временно ограничили движение для всех видов транспорта.