    15:44, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    После падения дерева на ребенка в Шымкенте завели уголовное дело

    Трагедия во дворе многоэтажного дома получила уголовно-правовую оценку. После гибели десятилетнего мальчика, на которого обрушилось дерево, полиция возбудила дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    Сообщение в дежурную часть поступило 11 февраля. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на мальчика обрушилось дерево. Спасти его не удалось.

    — По факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшем смерть человека, полицией возбуждено уголовное дело, — сообщили в ДП Шымкента.

    По предварительной версии, ребенок играл во дворе и потянул ветви дерева, на которых скопился тяжелый мокрый снег. Под его весом произошел сход снежной массы, после чего дерево рухнуло на школьника.

    Следственные органы устанавливают обстоятельства случившегося. В акимате создана комиссия для служебной проверки.

    — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, — отметили в ведомстве.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили, что в день трагедии синоптики прогнозировали сильные осадки, гололед, низовую метель, туман и усиление ветра.

    — В соответствии с сообщениями, поступившими на пульт службы «112», сотрудники оперативно-спасательного отряда 11 раз выезжали на аварийно-спасательные работы, связанные с падением деревьев. В ликвидации последствий были задействованы 41 сотрудник и 11 единиц техники, — отметили в ДЧС Шымкента.

    Жителей призвали соблюдать осторожность в непогоду, избегать нахождения под деревьями и линиями электропередачи, быть внимательными на дорогах и по возможности ограничить поездки, безопасно эксплуатировать газовые и печные отопительные приборы.

    Напомним, накануне в городе ливень сменился мокрым снегом. Непогода привела к перебоям с электричеством, заторам на дорогах и многочисленным обращениям в экстренные службы. Гибель четвероклассника стала самым тяжелым последствием стихии.

    Татьяна Корякина
