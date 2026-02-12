После падения дерева на ребенка в Шымкенте завели уголовное дело

Сообщение в дежурную часть поступило 11 февраля. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на мальчика обрушилось дерево. Спасти его не удалось.

— По факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшем смерть человека, полицией возбуждено уголовное дело, — сообщили в ДП Шымкента.

По предварительной версии, ребенок играл во дворе и потянул ветви дерева, на которых скопился тяжелый мокрый снег. Под его весом произошел сход снежной массы, после чего дерево рухнуло на школьника.

Следственные органы устанавливают обстоятельства случившегося. В акимате создана комиссия для служебной проверки.

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, — отметили в ведомстве.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили, что в день трагедии синоптики прогнозировали сильные осадки, гололед, низовую метель, туман и усиление ветра.

— В соответствии с сообщениями, поступившими на пульт службы «112», сотрудники оперативно-спасательного отряда 11 раз выезжали на аварийно-спасательные работы, связанные с падением деревьев. В ликвидации последствий были задействованы 41 сотрудник и 11 единиц техники, — отметили в ДЧС Шымкента.

Жителей призвали соблюдать осторожность в непогоду, избегать нахождения под деревьями и линиями электропередачи, быть внимательными на дорогах и по возможности ограничить поездки, безопасно эксплуатировать газовые и печные отопительные приборы.

Напомним, накануне в городе ливень сменился мокрым снегом. Непогода привела к перебоям с электричеством, заторам на дорогах и многочисленным обращениям в экстренные службы. Гибель четвероклассника стала самым тяжелым последствием стихии.