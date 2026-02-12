Ливень сменился снегом: Шымкент оказался под ударом стихии, погиб школьник

Непогода обрушилась на город внезапно. Ливень сменился снегопадом, и улицы быстро превратились в смесь слякоти, воды и снежной каши. Под тяжестью мокрого снега ломались ветви деревьев, фиксировались обрывы линий электропередачи, часть районов временно осталась без света. Арыки оказались забиты, на дорогах образовались глубокие лужи. В соцсетях и на линию iKomek 109 поступили десятки обращений от жителей.

Самый тяжелый эпизод произошел в Енбекшинском районе. Во дворе многоэтажных домов по улице Елшибек батыра обрушилась часть дерева. Под завалами, по предварительным данным, оказался ученик четвертого класса. Ребенок погиб на месте. Причины происшествия выясняют сотрудники департамента полиции.

В акимате сообщили, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. С раннего утра ведется расчистка магистралей, внутриквартальных проездов, тротуаров, остановок и социальных объектов. Работы организованы круглосуточно. В первую очередь освобождают основные транспортные артерии, маршруты общественного транспорта, подъезды к больницам, школам и детским садам.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

— Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок. Не оставляйте транспорт вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники, — обратились в акимате.

Горожан также предупредили о рисках, связанных с налипанием мокрого снега. Из-за дополнительной нагрузки возможны новые падения деревьев и повреждения конструкций. Жителям рекомендуют не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередачи, а во время прогулок соблюдать осторожность.

В этом сезоне объем задействованных ресурсов увеличен. Если год назад работали 183 единицы техники, то сейчас работают 243 машины в рамках государственно-частного партнерства. Ежедневно на очистку улиц выходят около двух тысяч рабочих. Под контроль взяты потенциально подтопляемые участки, подготовлены инертные материалы и водооткачивающая техника.

По районам техника распределена следующим образом: в Абайском районе работают 37 машин, в Аль-Фарабийском — 42, в Енбекшинском — 49, в Каратауском — 53, в Туранском — 62 единицы.

Синоптики ранее предупреждали о влиянии западного циклона, который приносит по стране осадки в виде дождя и снега, местами сильные, а также гололед и усиление ветра.