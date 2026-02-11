Метель, гололед и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 11 февраля

Западный циклон на большей части Казахстана сохранит неустойчивую погоду, пройдут осадки (дождь, снег), временами сильные осадки, по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра.

На западе, юге, в центре области Абай, на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, ночью на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 30 м/с и более.

Ранее по всему Казахстану было объявлено штормовое предупреждение.