02:41, 11 Февраль 2026 | GMT +5
Метель, гололед и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 11 февраля
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 февраля 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Западный циклон на большей части Казахстана сохранит неустойчивую погоду, пройдут осадки (дождь, снег), временами сильные осадки, по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра.
На западе, юге, в центре области Абай, на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, ночью на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 30 м/с и более.
Ранее по всему Казахстану было объявлено штормовое предупреждение.