    02:41, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Метель, гололед и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 11 февраля

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 февраля 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Буран зима боран қыс метель люди адамдар
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Западный циклон на большей части Казахстана сохранит неустойчивую погоду, пройдут осадки (дождь, снег), временами сильные осадки, по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра.

    На западе, юге, в центре области Абай, на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, ночью на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 30 м/с и более.

    Ранее по всему Казахстану было объявлено штормовое предупреждение.

    Динара Жусупбекова
    Автор
