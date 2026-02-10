Снег с дождем и низовые метели: по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение

10 февраля в Астане временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Днем — низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки, днем на западе, севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный утром и днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидается снег. На севере, востоке области метель. Ночью и утром на севере, западе, юге области туман, гололед. Ветер северо-западный, западный на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, в горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Утром и днем на западе, в центре, горных районах области гололед.

Ночью и утром на юге, западе Туркестанской области ожидается сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег).

В Мангистауской области ожидаются снег, гололед, днем на западе, севере, в центре области низовая метель. Ночью и утром на юге, севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20, на востоке области временами 23-28 м/с.

В Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На севере, юге, в горных районах области ожидается гололед. Временами туман.

В Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью на юге области сильные осадки (дождь, снег). На юге, севере, в центре области туман, гололед, метель. Ветер западный, юго-западный на юге, севере, в центре области 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Актюбинской области ожидаются осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед, на севере, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный ночью на юге, в центре области 15-20, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере, юге, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед.

Ночью на северо-западе, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке области снег, метель. Ветер северо-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), метель, гололед. На севере, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью в Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, днем осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. На севере, западе области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области 15- 20, порывы 25 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с.