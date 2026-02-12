14:11, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Дороги из-за непогоды закрыли в Жамбылской и Туркестанской областях
В двух регионах Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта из-за непогоды, передает агентство Kazinform.
12 февраля в 13:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения.
Жамбылская область
- на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 534-593 (уч. с. Айша-Биби — граница Туркестанской области).
- на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 238-476 (уч. г. Тараз-с.Кайнар);
- на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 476-534 (уч. обход г. Тараз).
Туркестанская область
- на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 593-654 (уч. гр. Жамбылской области — поселок Машат).
Ориентировочное время открытия движения — 13 февраля в 10:00.