Дороги из-за непогоды закрыли в Жамбылской и Туркестанской областях

12 февраля в 13:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения.

Жамбылская область

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 534-593 (уч. с. Айша-Биби — граница Туркестанской области).

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 238-476 (уч. г. Тараз-с.Кайнар);

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 476-534 (уч. обход г. Тараз).

Туркестанская область

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 593-654 (уч. гр. Жамбылской области — поселок Машат).

Ориентировочное время открытия движения — 13 февраля в 10:00.