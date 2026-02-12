РУ
    14:11, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Дороги из-за непогоды закрыли в Жамбылской и Туркестанской областях

    В двух регионах Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта из-за непогоды, передает агентство Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: Минтранспорта РК

    12 февраля в 13:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения.

    Жамбылская область

    • на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 534-593 (уч. с. Айша-Биби — граница Туркестанской области).
    • на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 238-476 (уч. г. Тараз-с.Кайнар);
    • на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 476-534 (уч. обход г. Тараз).

    Туркестанская область

    • на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 593-654 (уч. гр. Жамбылской области — поселок Машат).

    Ориентировочное время открытия движения — 13 февраля в 10:00.

    Гульжан Тасмаганбетова
