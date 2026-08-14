Шымбулак прокомментировал остановку канатных дорог на фоне блэкаута в Алматы

Горный курорт «Шымбулак» спускает посетителей на канатных дорогах, несмотря на масштабные отключения электроэнергии в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространились кадры, как на ГК «Шымбулак» остановились канатные дороги.

— 14 августа в 15:12 из-за отключения электроэнергии в некоторых районах г. Алматы была временно приостановлена работа канатных дорог. Техническая служба сразу приступила к переводу движения на аварийный привод, после чего спуск гостей продолжился на резервных мощностях. Совместными усилиями спасателей ГК Shymbulak, сотрудников ДЧС Алматы, РСС «Барыс» и Центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Алматы была оказана помощь пешим туристам, пожелавшим воспользоваться содействием при спуске со склонов. Спуск проходил организованно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГК «Шымбулак».

Отмечено, что мероприятие осуществлялось в штатном режиме, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Ситуация на объекте находится на постоянном контроле ГК «Шымбулак».

— Информация о необходимости оказания дополнительной помощи не поступала. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время электроснабжение на объекте полностью восстановлено, — заявили в ГК «Шымбулак».

Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана.

Напомним, массовое отключение электроэнергии произошло 14 августа в Таджикистане и Кыргызстане. Также блэкаут случился в Алматы и спровоцировал 8-балльные пробки на дорогах. Дополнительные сложности для автомобилистов создали ограничения движения в районе Центрального стадиона. В частности, проспект Абая на участке от улицы Сейфуллина до улицы Байзакова остается перекрытым в связи с проведением концерта американского рэпера Канье Уэста.

Напомним, в четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года произошло отключение подачи электроэнергии. Подробнее о причинах читайте здесь.

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало ситуацию с электроснабжением и опровергло информацию о том, что перебои с электричеством в Узбекистане произошли из-за аварии в энергосистеме Казахстана.