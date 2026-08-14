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    Электроснабжение по линии KEGOC восстановлено в полном объеме — Минэнерго РК

    Министерство энергетики Казахстана прокомментировало ситуацию с электроснабжением и опровергло информацию о том, что перебои с электричеством в Узбекистане произошли из-за аварии в энергосистеме Казахстана, передает Kazinform.

    Объекты KEGOC
    Фото: KEGOC

    По данным ведомства, на текущий момент по линии АО «KEGOC» электроснабжение восстановлено в полном объеме.

    В настоящее время региональные энергоснабжающие организации проводят поэтапное подключение отдельных потребителей. В ближайшее время электроснабжение планируется полностью восстановить.

    — Распространяемая в отдельных пабликах информация о том, что перебои с электроснабжением в Узбекистане произошли вследствие аварии в энергосистеме Казахстана, не соответствует действительности, — сообщили в Министерстве энергетики.

    Ситуация находится на контроле ведомства.

    Ранее в KEGOC сообщили, что 14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение. Были отключены линии электропередачи.

    В результате блэкаута Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу. По предварительным оперативным данным KEGOC, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

    Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана.

    Городские службы Алматы работают в усиленном режиме.

    Электроэнергия Минэнерго РК Отключения света Алматы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор