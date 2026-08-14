Электроснабжение по линии KEGOC восстановлено в полном объеме — Минэнерго РК

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало ситуацию с электроснабжением и опровергло информацию о том, что перебои с электричеством в Узбекистане произошли из-за аварии в энергосистеме Казахстана, передает Kazinform.

По данным ведомства, на текущий момент по линии АО «KEGOC» электроснабжение восстановлено в полном объеме.

В настоящее время региональные энергоснабжающие организации проводят поэтапное подключение отдельных потребителей. В ближайшее время электроснабжение планируется полностью восстановить.

— Распространяемая в отдельных пабликах информация о том, что перебои с электроснабжением в Узбекистане произошли вследствие аварии в энергосистеме Казахстана, не соответствует действительности, — сообщили в Министерстве энергетики.

Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее в KEGOC сообщили, что 14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение. Были отключены линии электропередачи.

В результате блэкаута Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу. По предварительным оперативным данным KEGOC, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана.

Городские службы Алматы работают в усиленном режиме.