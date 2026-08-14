Блэкаут в Алматы: все городские службы работают в усиленном режиме

Отключение света в большинстве районов Алматы произошло днем 14 августа. В связи с этим в городе перестали работать светофоры, а также метро.

В акимате Алматы сообщили, что несмотря на перебои с подачей электроэнергии ситуация находится под контролем.

— Медицинские организации продолжают работу. Они оснащены резервными источниками электроснабжения — дизельными генераторами и источниками бесперебойного питания. В первую очередь резервное питание обеспечивается для реанимаций, операционных, приtмных отделений, систем жизнеобеспечения и другого критически важного оборудования. Экстренная медицинская помощь оказывается в установленном порядке.Работа метрополитена временно приостановлена. Станции метро временно закрыты на вход и выход до восстановления электроснабжения и подачи напряжения на контактный рельс, — сообщили в акимате Алматы.

Кроме того, в связи с отключением электроэнергии в отдельных районах возможно временное снижение давления воды и перебои с водоснабжением, в том числе на верхних этажах зданий. Это связано с временной остановкой насосных станций, оборудование которых работает от электроснабжения.

Также произошло отключение отдельных светофорных объектов, функционирование которых обеспечивается от электрических сетей. В целях обеспечения безопасности сотрудники дорожной полиции осуществляют необходимые меры по организации и регулированию дорожного движения на участках, где временно не функционируют светофорные объекты.

— Совместно с городскими службами продолжаем мониторинг ситуации и принимаем все необходимые меры для обеспечения стабильной работы объектов жизнеобеспечения города. О дальнейших изменениях и восстановлении электроснабжения будет сообщено дополнительно. Просим жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников, - сообщили в акимате Алматы.

В аэропорту Алматы сообщили, что его работа продолжилась, так как были подключены резервные источники энергии — генераторы.

Добавим, что по состоянию на текущий момент пробки в городе сохраняются.

Ранее в KEGOC сообщили, что 14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение. Были отключены линии электропередачи, сейчас энергетики занимаются восстановлением сетей.

В результате блэкаута Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу. По предварительным оперативным данным KEGOC, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана.