Шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном

Для эвакуированных из Ирана лиц созданы все необходимые условия, включая предоставление медуслуг, желающие также могут позавтракать на пограничном пункте.

Фото: report.az

Фото: report.az

На границе эвакуированных встретили и забрали в Баку сотрудники казахстанского посольства.

Фото: report.az

Процесс эвакуации продолжается.

Фото: report.az

Ряд иностранных государств обратились к азербайджанской стороне с просьбой оказать содействие в возвращении находящихся в Иране своих граждан через территорию Азербайджана с целью их дальнейшей эвакуации.

Фото: report.az

Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, создал необходимые условия для прохождения упомянутой группы лиц через пограничный пропускной пункт «Астара».

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации. Затем Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю.

Казахстан приостановил полеты на Ближний Восток.