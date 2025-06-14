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    16:07, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном

    На пограничном пункте «Астара» шестеро граждан Казахстана пересекли границу Азербайджана из Ирана для возвращения в свою страну, передает агентство Kazinform со ссылкой на южное бюро Report.

    Шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном
    Фото: report.az

    Для эвакуированных из Ирана лиц созданы все необходимые условия, включая предоставление медуслуг, желающие также могут позавтракать на пограничном пункте.

    Шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном
    Фото: report.az
    Шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном
    Фото: report.az

    На границе эвакуированных встретили и забрали в Баку сотрудники казахстанского посольства.

    Шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном
    Фото: report.az

    Процесс эвакуации продолжается.

    Шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном
    Фото: report.az

    Ряд иностранных государств обратились к азербайджанской стороне с просьбой оказать содействие в возвращении находящихся в Иране своих граждан через территорию Азербайджана с целью их дальнейшей эвакуации.

    Шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном
    Фото: report.az

    Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, создал необходимые условия для прохождения упомянутой группы лиц через пограничный пропускной пункт «Астара».

    Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации. Затем Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю.

    Казахстан приостановил полеты на Ближний Восток.

    Теги:
    Иран Азербайджан
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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