Шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном
На пограничном пункте «Астара» шестеро граждан Казахстана пересекли границу Азербайджана из Ирана для возвращения в свою страну, передает агентство Kazinform со ссылкой на южное бюро Report.
Для эвакуированных из Ирана лиц созданы все необходимые условия, включая предоставление медуслуг, желающие также могут позавтракать на пограничном пункте.
На границе эвакуированных встретили и забрали в Баку сотрудники казахстанского посольства.
Процесс эвакуации продолжается.
Ряд иностранных государств обратились к азербайджанской стороне с просьбой оказать содействие в возвращении находящихся в Иране своих граждан через территорию Азербайджана с целью их дальнейшей эвакуации.
Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, создал необходимые условия для прохождения упомянутой группы лиц через пограничный пропускной пункт «Астара».
Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации. Затем Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю.
Казахстан приостановил полеты на Ближний Восток.