Казахстан приостановил полеты на Ближний Восток

Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов.

Указание вступает в силу с момента получения и подлежит обязательному исполнению. При изменении ситуации в соответствующем регионе, департаментом авиационной безопасности Авиационной администрации Казахстана будет направлена дополнительная информация.

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.