Казахстан приостановил полеты на Ближний Восток
В связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации, Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.
Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов.
Указание вступает в силу с момента получения и подлежит обязательному исполнению. При изменении ситуации в соответствующем регионе, департаментом авиационной безопасности Авиационной администрации Казахстана будет направлена дополнительная информация.
Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.