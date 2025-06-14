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    22:02, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан приостановил полеты на Ближний Восток

    В связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации, Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    самолет, рейс, ұшақ
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов.

    Указание вступает в силу с момента получения и подлежит обязательному исполнению. При изменении ситуации в соответствующем регионе, департаментом авиационной безопасности Авиационной администрации Казахстана будет направлена дополнительная информация.

    Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

    Теги:
    Самолет Авиация Ближний Восток Иран Безопасность Израиль
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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