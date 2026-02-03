РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:30, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Шавката Рахмонова исключили из рейтинга UFC после новостей о второй операции

    Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов больше не входит в рейтинг полусреднего веса, передает агентство Kazinform.

    Шавкат Рахмонов
    Фото: Instagram Шавката Рахмонова

    В обновленной версии рейтинга UFC Шавката Рахмонова больше нет в числе 15 лучших бойцов полусреднего веса, хотя еще неделю назад Шавкат был на втором месте. После выбытия Шавката Рахмонова вакантное место в Топ-15 занял Майкл Пэйдж, расположившись на 15 месте.

    Эксперты, ранее заверившие корреспондента Kazinform в том, что Рахмонова не исключат из рейтинга в связи с длительным простоем (он не проводил бои с декабря 2024 года из-за травмы), еще не знали о том, что спортсмен перенес вторую операцию и выбыл еще как минимум на год. 

    Таким образом, в рейтингах UFC остался один казахстанец — в рейтинге наилегчайшего веса седьмую позицию занимает Асу Алмабаев. Спортсмен должен был провести следующий бой 28 февраля против пятого номера рейтинга мексиканца Брэндона Морено, но получил травму и пропустит это событие.

