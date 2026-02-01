Шавкат Рахмонов сообщил о новой операции и отложил возвращение в UFC

В свежем посте в сети Х Рахмонов заявил, что перенес вторую операцию, и срок его возвращения в октагон вновь откладывается.

— Путь бойца никогда не бывает легким. Жизнь не дает нам испытаний, которые мы не смогли бы преодолеть. У каждой мечты есть своя цена, и иногда этой ценой становится здоровье. Сегодня я должен быть честен: из-за продолжающихся травм мне пришлось перенести ещё одну операцию, и мне потребуется время для полного восстановления. В связи с этим мое возвращение в октагон откладывается, — написал Шавкат Рахмонов.

Боец отметил, что для него самого это — тяжелая новость.

— Это нелегко принять, но я искренне верю, что каждый шаг назад — часть большего плана. Я вернусь сильнее, умнее и голоднее, чем когда-либо. Моя цель по-прежнему жива. Пояс UFC все еще должен оказаться в Казахстане, — добавил Рахмонов.

Он выразил благодарность всем, кто остается с ним несмотря ни на что, и подтвердил, что не собирается завершать карьеру в связи с травмой.

По предварительным оценкам, Рахмонову понадобится не менее 9 месяцев на восстановление.

Накануне его заметили на турнире Naiza в Алматы на костылях и в наколеннике на той же ноге, которую бойцу уже оперировали в мае 2025 года.

Ранее президент лигр Naiza Нурбек Карабала в разговоре с корреспондентом Kazinform упомянул, что причиной длительного простоя в карьере Рахмонова могут быть все еще беспокоящие бойца травмы.

Шавкат Рахмонов не проводил бои с декабря 2024 года.