Названа истинная причина простоя Шавката Рахмонова: исключат ли его из рейтинга UFC
Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов свой последний на настоящий момент бой в UFC проводил в декабре 2024 года. И чем дольше длится ожидание его возвращения в октагон, тем больше слухов появляется вокруг этого непобежденного спортсмена. Корреспондент Kazinform выяснил подробности.
Осенью 2025 года в мировых СМИ неожиданно появилась новость о том, что Шавкат Рахмонов якобы завершил карьеру. Сторона казахстанского боца опровергла эти сообщения и заявила, что в 2026 году Рахмонов точно вернется в октагон и проведет бой в UFC. Однако, к концу января 2026 года UFC до сих пор не объявило дату боя Шавката Рахмонова, но при этом, боец все еще присутствует в рейтинге полусреднего места, поднявшись на второе место.
Болельщики опасаются, что если перерыв в выступлениях Рахмонова затянется, то его могут вычеркнуть из рейтинга UFC. Авторитетные спортивные эксперты из мира ММА в один голос утверждают, что этого не случится.
— Да, получилось, что Шавкат Рахмонов немножко забуксовал, обстоятельства такие сложились. Но нет, Шавката не вычеркнут из рейтинга UFC, такого даже представить невозможно, — сказал корреспонденту Kazinform российский спортивный функционер, общественный деятель, медиа-менеджер, президент промоушена Fight Nights Камил Гаджиев.
Президент казахстанской лиги смешанных единоборств Naiza FC Нурбек Карабала также не верит в возможность исключения Шавката Рахмонова из рейтинга UFC в 2026 году как минимум, даже в случае простоя.
— Я думаю, что Шавката не исключат. Ему нужно время. В UFC привыкли, что он в последние пару лет дерется раз в год-полтора, так что, я думаю, что у Шавката еще есть, что сказать, и в UFC это отлично понимают, — сказал Kazinform Нурбек Карабала.
Менеджер отметил, что Шавкат Рахмонов уже возобновил тренировки, но назначение даты боя откладывается по определенным причинам.
— Я думаю, есть определенные травмы, из-за чего такой простой. ММА — это один из самых сложных видов спорта, мы понимаем, что он универсальный и здесь нужно быть полноценно вовлеченным, здоровым, чтобы тренироваться на таких высочайших темпах, как они тренируются. Но насколько я сам видел физическое состояние Шавката недавно со стороны и тренировался с ним, я не увидел ничего такого, что помешало бы ему стать чемпионом UFC, — заверил Нурбек Карабала.