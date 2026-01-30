Названа истинная причина простоя Шавката Рахмонова: исключат ли его из рейтинга UFC

Осенью 2025 года в мировых СМИ неожиданно появилась новость о том, что Шавкат Рахмонов якобы завершил карьеру. Сторона казахстанского боца опровергла эти сообщения и заявила, что в 2026 году Рахмонов точно вернется в октагон и проведет бой в UFC. Однако, к концу января 2026 года UFC до сих пор не объявило дату боя Шавката Рахмонова, но при этом, боец все еще присутствует в рейтинге полусреднего места, поднявшись на второе место.

Болельщики опасаются, что если перерыв в выступлениях Рахмонова затянется, то его могут вычеркнуть из рейтинга UFC. Авторитетные спортивные эксперты из мира ММА в один голос утверждают, что этого не случится.

— Да, получилось, что Шавкат Рахмонов немножко забуксовал, обстоятельства такие сложились. Но нет, Шавката не вычеркнут из рейтинга UFC, такого даже представить невозможно, — сказал корреспонденту Kazinform российский спортивный функционер, общественный деятель, медиа-менеджер, президент промоушена Fight Nights Камил Гаджиев.

Президент казахстанской лиги смешанных единоборств Naiza FC Нурбек Карабала также не верит в возможность исключения Шавката Рахмонова из рейтинга UFC в 2026 году как минимум, даже в случае простоя.